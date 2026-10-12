Έθεσε ΙΧ σε ακινησία, το πάρκαρε σε δρόμο και πλήρωσε πρόστιμο €10.000: Πότε ο δηλωμένος χώρος στάθμευσης γίνεται παγίδα για τον ιδιοκτήτη