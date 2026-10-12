«Ευχόμαστε να είναι υπερήφανη για εμάς»: Ο 45χρονος πατέρας τριών παιδιών στο The Voice που έχασε τη γυναίκα του και τον πέρασε τελευταία στιγμή ο Μουζουράκης
«Ευχόμαστε να είναι υπερήφανη για εμάς»: Ο 45χρονος πατέρας τριών παιδιών στο The Voice που έχασε τη γυναίκα του και τον πέρασε τελευταία στιγμή ο Μουζουράκης
Ο Δήμος Ζορμπάς πέρασε τα blind auditions με το «Όταν τα χρόνια σου περάσουν» του Βασίλη Καρρά
Μια συγκινητική ιστορία βρίσκεται πίσω από τον 45χρονο Δήμο Ζορμπά από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο πέρασε τα blind auditions του The Voice την τελευταία στιγμή ο Πάνος Μουζουράκης.
Όπως είπε στο βίντεο παρουσίασής του ο 45χρονος, ο οποίος είναι πατέρας τριών κοριτσιών, «το 2022 έχασα τη γυναίκα μου. Από τότε η ζωή μου είναι πολύ δύσκολη αλλά αυτό μας κάνει περισσότερο δυνατούς με το κεφάλι ψηλά να συνεχίζουμε και ευχόμαστε η μαμά να μας βλέπει και να είναι υπερήφανη για εμάς».
«Τα κορίτσια μου είναι όλη μου η ζωή, χωρίς αυτά δεν θα ήμουν εδώ. Θέλω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να δείξω στα κορίτσια μου ότι δεν το βάζουμε ποτέ κάτω» πρόσθεσε ο Δήμος Ζορμπάς.
Πριν να ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει το «Όταν τα χρόνια σου περάσουν» του Βασίλη Καρρά, ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι «δεν έχω μουσικές γνώσεις, δεν έχω μουσική παιδεία μου αρέσει να τραγουδάω σε συνοικιακά μαγαζιά. Προσπαθώ να τραγουδήσω πόνο σαν τον Στέλιο Καζαντζίδη»
Αφού γύρισε την τελευταία στιγμή, ο Πάνος Μουζουράκης εξήγησε ότι «μου άρεσε η διαύγεια της φωνής σου και θεώρησα ότι θα ήταν άδικο να μην σου δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία».
Ο Δήμος Ζορμπάς, τέλος, ζήτησε «μια διπλή χάρη γιατί είναι δίδυμες οι δύο από τις κόρες μου (σσ. είναι 14 ετών ενώ η τρίτη είναι 20 ετών) και θέλουν να γνωρίσουν τον Χρήστο Μάστορα», με τον Γιώργο Λιανό να ανεβάζει στη σκηνή τα δύο κορίτσια τα οποία υποδέχθηκαν θερμά όλοι οι coaches.
Όπως είπε στο βίντεο παρουσίασής του ο 45χρονος, ο οποίος είναι πατέρας τριών κοριτσιών, «το 2022 έχασα τη γυναίκα μου. Από τότε η ζωή μου είναι πολύ δύσκολη αλλά αυτό μας κάνει περισσότερο δυνατούς με το κεφάλι ψηλά να συνεχίζουμε και ευχόμαστε η μαμά να μας βλέπει και να είναι υπερήφανη για εμάς».
«Τα κορίτσια μου είναι όλη μου η ζωή, χωρίς αυτά δεν θα ήμουν εδώ. Θέλω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να δείξω στα κορίτσια μου ότι δεν το βάζουμε ποτέ κάτω» πρόσθεσε ο Δήμος Ζορμπάς.
Πριν να ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει το «Όταν τα χρόνια σου περάσουν» του Βασίλη Καρρά, ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι «δεν έχω μουσικές γνώσεις, δεν έχω μουσική παιδεία μου αρέσει να τραγουδάω σε συνοικιακά μαγαζιά. Προσπαθώ να τραγουδήσω πόνο σαν τον Στέλιο Καζαντζίδη»
Αφού γύρισε την τελευταία στιγμή, ο Πάνος Μουζουράκης εξήγησε ότι «μου άρεσε η διαύγεια της φωνής σου και θεώρησα ότι θα ήταν άδικο να μην σου δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία».
Ο Δήμος Ζορμπάς, τέλος, ζήτησε «μια διπλή χάρη γιατί είναι δίδυμες οι δύο από τις κόρες μου (σσ. είναι 14 ετών ενώ η τρίτη είναι 20 ετών) και θέλουν να γνωρίσουν τον Χρήστο Μάστορα», με τον Γιώργο Λιανό να ανεβάζει στη σκηνή τα δύο κορίτσια τα οποία υποδέχθηκαν θερμά όλοι οι coaches.
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