Σπουδαία διεθνής διάκριση για το Hyatt Regency Thessaloniki: Στα Top 10 Resorts της Ελλάδας του Condé Nast Traveler

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Με βαθμολογία 98.12, το Hyatt Regency Thessaloniki κατέκτησε την, αποτελώντας παράλληλαΗ κατάταξη διαμορφώνεται μέσα από τις ψήφους των αναγνωστών του Condé Nast Traveler, αποτυπώνοντας τις ταξιδιωτικές εμπειρίες και τις επιλογές ενός διεθνούς κοινού. Η φετινή αναγνώριση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Hyatt Regency Thessaloniki και επιβεβαιώνει τη θέση που έχει κατακτήσει στον χώρο της υψηλού επιπέδου ελληνικής φιλοξενίας.Ταυτόχρονα, η παρουσία του στη λίστα έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τη δυναμική της πόλης να προσφέρει εμπειρίες φιλοξενίας διεθνών προδιαγραφών και πέρα από την παραδοσιακή έννοια ενός αστικού προορισμού.Μέσα σε ένα, λίγα λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και το αεροδρόμιο, το Hyatt Regency Thessaloniki έχει διαμορφώσει με τα χρόνια τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, προσφέροντας, που συνδυάζει τη διαμονή με τη γαστρονομία, την ευεξία, τον αθλητισμό και την αναψυχή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.Οι κήποι και οι υπαίθριοι χώροι του ξενοδοχείου δημιουργούν ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους, τομε πλήρως εξοπλισμένο fitness center, καθώς καιΣτους καταπράσινους κήπους αναπτύσσεται επίσης, η οποία ακολουθεί διεθνείς προδιαγραφές και εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον του ξενοδοχείου.Την εμπειρία συμπληρώνουν το, με θεραπείες χαλάρωσης και αναζωογόνησης, προγράμματα, αλλά και γαστρονομικές και εποχικές προτάσεις που αξιοποιούν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου. Από στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα και υπαίθριες δραστηριότητες μέχρι θεματικές γαστρονομικές προτάσεις και εμπειρίες ψυχαγωγίας, όλα συνθέτουνΑυτός ο συνδυασμός φύσης, χώρου, άθλησης, γαστρονομίας και υψηλού επιπέδου φιλοξενίας, σε άμεση σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, είναι που διαμορφώνει τον ιδιαίτερο resort χαρακτήρα του Hyatt Regency Thessaloniki και δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη φετινή του παρουσία ανάμεσα στα κορυφαία resorts της Ελλάδας στα Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveler.