Σπουδαία διεθνής διάκριση για το Hyatt Regency Thessaloniki: Στα Top 10 Resorts της Ελλάδας του Condé Nast Traveler
Σπουδαία διεθνής διάκριση για το Hyatt Regency Thessaloniki: Στα Top 10 Resorts της Ελλάδας του Condé Nast Traveler
Μία κορυφαία διεθνή διάκριση κατακτά το Hyatt Regency Thessaloniki, το οποίο για πρώτη φορά στην πορεία του βρίσκεται ανάμεσα στα 10 κορυφαία resorts της Ελλάδας, σύμφωνα με τα Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveler, ενός από τα σημαντικότερα και πλέον αναγνωρισμένα ταξιδιωτικά μέσα διεθνώς
Με βαθμολογία 98.12, το Hyatt Regency Thessaloniki κατέκτησε την 7η θέση στην Ελλάδα, αποτελώντας παράλληλα το μοναδικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνεται στη φετινή δεκάδα.
Η κατάταξη διαμορφώνεται μέσα από τις ψήφους των αναγνωστών του Condé Nast Traveler, αποτυπώνοντας τις ταξιδιωτικές εμπειρίες και τις επιλογές ενός διεθνούς κοινού. Η φετινή αναγνώριση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Hyatt Regency Thessaloniki και επιβεβαιώνει τη θέση που έχει κατακτήσει στον χώρο της υψηλού επιπέδου ελληνικής φιλοξενίας.
Ταυτόχρονα, η παρουσία του στη λίστα έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τη δυναμική της πόλης να προσφέρει εμπειρίες φιλοξενίας διεθνών προδιαγραφών και πέρα από την παραδοσιακή έννοια ενός αστικού προορισμού.
Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 100 στρεμμάτων, λίγα λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και το αεροδρόμιο, το Hyatt Regency Thessaloniki έχει διαμορφώσει με τα χρόνια τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, προσφέροντας την εμπειρία ενός resort δίπλα στην πόλη, που συνδυάζει τη διαμονή με τη γαστρονομία, την ευεξία, τον αθλητισμό και την αναψυχή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Οι κήποι και οι υπαίθριοι χώροι του ξενοδοχείου δημιουργούν ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους εξωτερική και εσωτερική πισίνα, το Club Olympus με πλήρως εξοπλισμένο fitness center, καθώς και δύο γήπεδα τένις Limonta. Στους καταπράσινους κήπους αναπτύσσεται επίσης ειδικά σχεδιασμένη και πλήρως σηματοδοτημένη διαδρομή για περπάτημα και τρέξιμο, η οποία ακολουθεί διεθνείς προδιαγραφές και εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον του ξενοδοχείου.
Την εμπειρία συμπληρώνουν το Anagé Spa, με θεραπείες χαλάρωσης και αναζωογόνησης, προγράμματα Pilates Reformer, Yoga και Aqua Gym, αλλά και γαστρονομικές και εποχικές προτάσεις που αξιοποιούν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου. Από στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα και υπαίθριες δραστηριότητες μέχρι θεματικές γαστρονομικές προτάσεις και εμπειρίες ψυχαγωγίας, όλα συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο προορισμό διαμονής, αναψυχής και ευεξίας.
Αυτός ο συνδυασμός φύσης, χώρου, άθλησης, γαστρονομίας και υψηλού επιπέδου φιλοξενίας, σε άμεση σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, είναι που διαμορφώνει τον ιδιαίτερο resort χαρακτήρα του Hyatt Regency Thessaloniki και δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη φετινή του παρουσία ανάμεσα στα κορυφαία resorts της Ελλάδας στα Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveler.
Η κατάταξη διαμορφώνεται μέσα από τις ψήφους των αναγνωστών του Condé Nast Traveler, αποτυπώνοντας τις ταξιδιωτικές εμπειρίες και τις επιλογές ενός διεθνούς κοινού. Η φετινή αναγνώριση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Hyatt Regency Thessaloniki και επιβεβαιώνει τη θέση που έχει κατακτήσει στον χώρο της υψηλού επιπέδου ελληνικής φιλοξενίας.
Ταυτόχρονα, η παρουσία του στη λίστα έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τη δυναμική της πόλης να προσφέρει εμπειρίες φιλοξενίας διεθνών προδιαγραφών και πέρα από την παραδοσιακή έννοια ενός αστικού προορισμού.
Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 100 στρεμμάτων, λίγα λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και το αεροδρόμιο, το Hyatt Regency Thessaloniki έχει διαμορφώσει με τα χρόνια τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, προσφέροντας την εμπειρία ενός resort δίπλα στην πόλη, που συνδυάζει τη διαμονή με τη γαστρονομία, την ευεξία, τον αθλητισμό και την αναψυχή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Οι κήποι και οι υπαίθριοι χώροι του ξενοδοχείου δημιουργούν ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους εξωτερική και εσωτερική πισίνα, το Club Olympus με πλήρως εξοπλισμένο fitness center, καθώς και δύο γήπεδα τένις Limonta. Στους καταπράσινους κήπους αναπτύσσεται επίσης ειδικά σχεδιασμένη και πλήρως σηματοδοτημένη διαδρομή για περπάτημα και τρέξιμο, η οποία ακολουθεί διεθνείς προδιαγραφές και εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον του ξενοδοχείου.
Την εμπειρία συμπληρώνουν το Anagé Spa, με θεραπείες χαλάρωσης και αναζωογόνησης, προγράμματα Pilates Reformer, Yoga και Aqua Gym, αλλά και γαστρονομικές και εποχικές προτάσεις που αξιοποιούν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου. Από στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα και υπαίθριες δραστηριότητες μέχρι θεματικές γαστρονομικές προτάσεις και εμπειρίες ψυχαγωγίας, όλα συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο προορισμό διαμονής, αναψυχής και ευεξίας.
Αυτός ο συνδυασμός φύσης, χώρου, άθλησης, γαστρονομίας και υψηλού επιπέδου φιλοξενίας, σε άμεση σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, είναι που διαμορφώνει τον ιδιαίτερο resort χαρακτήρα του Hyatt Regency Thessaloniki και δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη φετινή του παρουσία ανάμεσα στα κορυφαία resorts της Ελλάδας στα Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveler.
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