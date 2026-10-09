Κωτσόβολος: Νέο Πρόγραμμα προνομίων για αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη

Το νέο Πρόγραμμα προνομίων my K παρουσιάζει η Κωτσόβολος, προσφέροντας πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές και μια σειρά από προνόμια που δίνουν περισσότερη αξία σε κάθε αγορά και σε κάθε σημείο επαφής με την εταιρεία