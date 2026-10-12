Το Πλαίσιο εγκαινιάζει στην Πάτρα το νέο, υπερσύγχρονο κατάστημά του

Το πρώτο κατάστημα Πλαίσιο στην Πάτρα κλείνει φέτος 27 χρόνια ζωής, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την πόλη αλλά και για την ευρύτερη περιοχή