Novasports: Μεγάλος διαγωνισμός με θέμα την EuroLeague και έπαθλο ένα πλήρως υβριδικό SUV JAECOO 5 SHS-H!

To Novasports.gr και η OMODΑ & JAECOO διοργανώνουν μεγάλο διαγωνισμό με θέμα την EuroLeague, την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στον χώρο του μπάσκετ, με έπαθλο ένα SUV JAECOO 5 SHS-H Select αξίας 26.900€