Νέα διεθνής συνεργασία της Kaizen Gaming με την UEFA για το UEFA EURO 2028™

Την ανακοίνωση σφράγισε η επίσημη τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο Kaizen Campus, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της UEFA, Θεόδωρου Θεοδωρίδη, και του Διευθυντή Μάρκετινγκ της UEFA, Guy Laurent Epstein. Από πλευράς Kaizen Gaming, παρευρέθηκαν ο Co-Founder και CEO, Γιώργος Δασκαλάκης, καθώς και ο Chief Commercial Officer, Julio Iglesias Hernando.Με τη νέα συμφωνία, η Kaizen Gaming επιστρέφει στη διοργάνωση από όπου ξεκίνησε η συνεργασία της με την UEFA. Στο UEFA EURO 2024™, η Kaizen Gaming αποτέλεσε την πρώτη εταιρεία GameTech που σύναψε επίσημη συνεργασία με την κορυφαία ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση εθνικών ομάδων ανδρών. Η συνεργασία έχει έκτοτε επεκταθεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως το UEFA Europa League και το UEFA Conference League.«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε την επιτυχημένη συνεργασία μας με την Kaizen Gaming, καλωσορίζοντάς την και πάλι στο πλευρό μας για το UEFA EURO 2028™. Έπειτα από το UEFA EURO 2024™, το UEFA Europa League και το UEFA Conference League, η νέα συμφωνία, με φόντο το 2028, αντανακλά τη δυναμική της σχέσης μας και την κοινή μας επιθυμία να δημιουργούμε συναρπαστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους. Ανυπομονούμε να ενώσουμε και πάλι τις δυνάμεις μας εν όψει του UEFA EURO 2028™», σημείωσε ο, πρόσθεσε: «Το UEFA EURO 2024™ σηματοδότησε την αρχή μιας σημαντικής συνεργασίας για την Kaizen Gaming και το Betano. Η επιστροφή στη διοργάνωση, για το UEFA EURO 2028™, έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία. Πάνω απ' όλα, η συμμετοχή μας στη 18η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της UEFA αποτελεί ευκαιρία να χτίσουμε πάνω σε όσα έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα μαζί και να πάμε αυτή τη συνεργασία ένα βήμα πιο μακριά. Και ενώ το πρώτο σφύριγμα του τουρνουά απέχει ακόμη 20 μήνες, από σήμερα, στην Αθήνα, ξεκινάμε μαζί το ταξίδι προς το UEFA EURO 2028™».Το UEFA EURO 2028™ θα συγκεντρώσει τις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης σε εννέα γήπεδα και οκτώ πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, από τις 9 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου 2028. Από το UEFA EURO 2024™ μέχρι το UEFA EURO 2028™, η Kaizen Gaming συνεχίζει να χτίζει την παρουσία της εκεί όπου γράφονται μερικές από τις μεγαλύτερες ιστορίες του ποδοσφαίρου. Η νέα συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα βήμα σε αυτή την πορεία, με την εταιρεία να επενδύει σταθερά σε διεθνείς συνεργασίες που τη συνδέουν με το παιχνίδι και τους φιλάθλους του σε παγκόσμια κλίμακα.