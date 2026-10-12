Δώρα Παντέλη: Ο άντρας μου είναι όμορφος, τον ζηλεύω πάρα πολύ, το ξέρει κιόλας

Δώρα Παντέλη

Στη συνέχεια, η αθλητικογράφος μίλησε για την προσαρμογή της ίδιας και του συζύγου της στη νέα καθημερινότητα μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Όπως σχολίασε, οι προτεραιότητές τους έχουν αλλάξει, με τον γιο τους να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο: