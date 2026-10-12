Δώρα Παντέλη: Ο άντρας μου είναι όμορφος, τον ζηλεύω πάρα πολύ, το ξέρει κιόλας
Δώρα Παντέλη: Ο άντρας μου είναι όμορφος, τον ζηλεύω πάρα πολύ, το ξέρει κιόλας
Η ζήλια είναι ωραία πράγμα, αλλά με μέτρο, είπε η αθλητικογράφος
Στη σχέση με τον σύζυγό της αναφέρθηκε η Δώρα Παντέλη, παραδεχόμενη πως τον ζηλεύει πολύ, καθώς όπως είπε, τον θεωρεί όμορφο.
Η αθλητικογράφος ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day» και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή, την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό της, Γιάννη Μεραμβελιωτάκη και τον γιο τους.
Αρχικά, η Δώρα Παντέλη παραδέχτηκε πως η ίδια ζηλεύει τον σύζυγό της. Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι η ζήλια μπορεί να είναι θετική όταν υπάρχει σε λογικό πλαίσιο, ενώ τόνισε πως ο Γιάννης Μεραμβελιωτάκης στηρίζει την επαγγελματική της πορεία και δείχνει έμπρακτα τον θαυμασμό του για εκείνη.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Δεν ζηλεύει τόσο. Ο άντρας μου είναι όμορφος, το λέω, μου αρέσει πολύ, τον ζηλεύω πάρα πολύ, το ξέρει κιόλας. Τον ζηλεύω με μέτρο. Η ζήλια είναι ωραία πράγμα, αλλά με μέτρο. Δείχνει και ένα μικρό ενδιαφέρον. Η δουλειά που κάνω νομίζω ότι δεν τον ενοχλεί. Του αρέσει κιόλας, με θαυμάζει, έρχεται στο γήπεδο όποτε μπορεί και μου λέει "δεν έρχομαι για να δω το παιχνίδι, αλλά εσένα, για να σε καμαρώσω". Είναι πολύ υποστηρικτικός».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η αθλητικογράφος μίλησε για την προσαρμογή της ίδιας και του συζύγου της στη νέα καθημερινότητα μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Όπως σχολίασε, οι προτεραιότητές τους έχουν αλλάξει, με τον γιο τους να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο: «Είμαστε ακόμα σε μία φάση που μαθαίνουμε τους εαυτούς μας μέσα από το παιδί. Είναι άλλες οι προτεραιόητες, ούτε καν η δουλειά μου. Είναι πρώτα το παιδί και μετά όλα τα άλλα και αυτό το καταλαβαίνει ο άντρας μου. Ακόμα και στη μεταξύ μας σχέση είναι κάτι που προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να θέλουμε να βγούμε μία ημέρα και το παιδί να μην νιώθει καλά και θα κάτσουμε μέσα. Είναι κάτι που θέλει τον χρόνο του, από την απόλυτη ελευθερία να πας στη δέσμευση που θα έχεις για πάντα».
Η Δώρα Παντέλη και ο Γιάννης Μεραμβελιωτάκης παντρεύτηκαν στις 25 Ιουλίου. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Στις 23 Αυγούστου, το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του στην Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο.
Η αθλητικογράφος ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day» και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή, την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό της, Γιάννη Μεραμβελιωτάκη και τον γιο τους.
Αρχικά, η Δώρα Παντέλη παραδέχτηκε πως η ίδια ζηλεύει τον σύζυγό της. Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι η ζήλια μπορεί να είναι θετική όταν υπάρχει σε λογικό πλαίσιο, ενώ τόνισε πως ο Γιάννης Μεραμβελιωτάκης στηρίζει την επαγγελματική της πορεία και δείχνει έμπρακτα τον θαυμασμό του για εκείνη.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Δεν ζηλεύει τόσο. Ο άντρας μου είναι όμορφος, το λέω, μου αρέσει πολύ, τον ζηλεύω πάρα πολύ, το ξέρει κιόλας. Τον ζηλεύω με μέτρο. Η ζήλια είναι ωραία πράγμα, αλλά με μέτρο. Δείχνει και ένα μικρό ενδιαφέρον. Η δουλειά που κάνω νομίζω ότι δεν τον ενοχλεί. Του αρέσει κιόλας, με θαυμάζει, έρχεται στο γήπεδο όποτε μπορεί και μου λέει "δεν έρχομαι για να δω το παιχνίδι, αλλά εσένα, για να σε καμαρώσω". Είναι πολύ υποστηρικτικός».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η αθλητικογράφος μίλησε για την προσαρμογή της ίδιας και του συζύγου της στη νέα καθημερινότητα μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Όπως σχολίασε, οι προτεραιότητές τους έχουν αλλάξει, με τον γιο τους να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο: «Είμαστε ακόμα σε μία φάση που μαθαίνουμε τους εαυτούς μας μέσα από το παιδί. Είναι άλλες οι προτεραιόητες, ούτε καν η δουλειά μου. Είναι πρώτα το παιδί και μετά όλα τα άλλα και αυτό το καταλαβαίνει ο άντρας μου. Ακόμα και στη μεταξύ μας σχέση είναι κάτι που προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να θέλουμε να βγούμε μία ημέρα και το παιδί να μην νιώθει καλά και θα κάτσουμε μέσα. Είναι κάτι που θέλει τον χρόνο του, από την απόλυτη ελευθερία να πας στη δέσμευση που θα έχεις για πάντα».
Η Δώρα Παντέλη και ο Γιάννης Μεραμβελιωτάκης παντρεύτηκαν στις 25 Ιουλίου. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Στις 23 Αυγούστου, το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του στην Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα