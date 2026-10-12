Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη





Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως «Πονηρό Θηλυκό… Κατεργάρα Γυναίκα!», σε σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη, και «Στο Δρόμο του Θεού», με τη σκηνοθετική υπογραφή του Δημήτρη Αρβανίτη. Η θεατρική της πορεία περιλάμβανε συμμετοχές σε παραστάσεις, όπως ο «Βασιλιάς Ληρ» του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, καθώς και το «Χιτ» με τον θίασο του Δημήτρη Χορν.



Κλείσιμο H Μαριαλένα Κάρμπουρη άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση κατά τη δεκαετία του 1980. Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της διαδρομής η ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων «Ο Κίτρινος Φάκελλος», «Ο κατάδικος», «Στα φτερά του έρωτα» και «Τα Λαυρεωτικά».Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως «Πονηρό Θηλυκό… Κατεργάρα Γυναίκα!», σε σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη, και «Στο Δρόμο του Θεού», με τη σκηνοθετική υπογραφή του Δημήτρη Αρβανίτη. Η θεατρική της πορεία περιλάμβανε συμμετοχές σε παραστάσεις, όπως ο «Βασιλιάς Ληρ» του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, καθώς και το «Χιτ» με τον θίασο του Δημήτρη Χορν.

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου της με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Αφού μοιράστηκε το δυσάρεστο νέο μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, περιέγραψε τη συνάδελφό του ως ένα «γλυκό πλάσμα» και ως ένα «αιθέριο πανέμορφο κορίτσι», ενώ στάθηκε στην επιθυμία της να αποχωρήσει σε σχετικά νεαρή ηλικία από το προσκήνιο.Πιο αναλυτικά, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτησή του: «Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο, ένα αιθέριο πανέμορφο κορίτσι, παλιά Πειραιώτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτάκια γνωριστήκαμε, η Μαριαλένα Κάρμπουρη που έλαμπε στη δεκαετία του 80 στο θέατρο και στην τηλεόραση κι αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο... Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε...».