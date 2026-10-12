Αποσύρθηκε αφίσα συνεδρίου με τη σημαία της Βέρμαχτ πάνω από την Ακρόπολη - Μενδώνη: Κακώς την επέλεξαν

Αντιδράσεις για ο εικαστικό του συνεδρίου «Αρχαιολογία και Κατοχή, Ελλάδα 1941- 1944» - Η υπουργός Πολιτισμού ενημέρωσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι μετά από παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού, η αφίσα άλλαξε