Αποσύρθηκε αφίσα συνεδρίου με τη σημαία της Βέρμαχτ πάνω από την Ακρόπολη - Μενδώνη: Κακώς την επέλεξαν
Αποσύρθηκε αφίσα συνεδρίου με τη σημαία της Βέρμαχτ πάνω από την Ακρόπολη - Μενδώνη: Κακώς την επέλεξαν
Αντιδράσεις για ο εικαστικό του συνεδρίου «Αρχαιολογία και Κατοχή, Ελλάδα 1941- 1944» - Η υπουργός Πολιτισμού ενημέρωσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι μετά από παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού, η αφίσα άλλαξε
Λανθασμένη χαρακτήρισε η Λίνα Μενδώνη την επιλογή της αφίσας με τη σημαία της Βέρμαχτ στην Ακρόπολη για το συνέδριο «Αρχαιολογία και Κατοχή, Ελλάδα 1941-1944», που διεξάγεται στην Αθήνα το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Σε διάλογο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή, η υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι η εικόνα αποτελεί μεν τεκμήριο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι υπήρξε παρέμβαση του υπουργείου και η αφίσα αντικαταστάθηκε.
Ανήμερα της επετείου απελευθέρωσης της Αθήνας από τους ναζί, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ο σκοπός του συνεδρίου δεν είναι η συγκάλυψη αλλά η παρουσίαση μιας περιόδου που «ήταν σκοτεινή και παραμένει».
Η αφίσα, είπε, είναι ιστορικό τεκμήριο που ανήκει σε αρχείο του Deutsche Historische Museum. «Υπάρχει ως τεκμήριο, και το χρησιμοποίησαν ακριβώς για να περάσουν το αντίθετο μήνυμα από αυτό, το οποίο πιθανότατα καταλάβαμε όλοι. Κακώς, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, κακώς το επέλεξαν», τόνισε.
Μετά τις αντιδράσεις, πρόσθεσε «το υπουργείο Πολιτισμού παρενέβη και η αφίσα άλλαξε ακριβώς διότι και οι διοργανωτές κατάλαβαν το σωστό της διαμαρτυρίας». Η υπουργός χαρακτήρισε μάλιστα σωστές τις αντιδράσεις του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, για την αφίσα. Όμως, εξήγησε ότι η κυβέρνηση διεκδικεί τις γερμανικές οφειλές, γεγονός που πρόσφατα ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
Το συνέδριο διοργανώνουν το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε εξηγήσεις από την υπουργό Πολιτισμού για την αφίσα. «Αρχίζει σήμερα μία έκθεση που φέρεται να είναι με την συμμετοχή του υπουργείου Πολιτισμού με μία προκλητική αφίσα. Έχει αποσυρθεί; Διαβάσαμε και την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Οφειλών που είναι πολύ δηκτική. Μιλάμε για την επίδειξη της σβάστικας στην Ακρόπολη και μάλιστα υπερμεγεθυμένη», είπε χαρακτηριστικά.
«Είναι ένας τίτλος ο οποίος προκαλεί, όμως μπορεί να χρησιμοποιείται - όμως, επιτρέψτε μου την έκφραση- και προβοκατόρικα. Να περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο επιστήμονας, τι θα πουν οι επιστήμονες για να δούμε εάν κινείται πραγματικά προς την αναθεωρητική κατεύθυνση», σχολίασε η κυρία Μενδώνη.
Όσον αφορά πάντως στις γερμανικές αποζημιώσεις, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε, μετά από σχετικό σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, πως «ό,τι πρέπει να διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση, το διεκδικεί», επικαλούμενη και τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.
Ανήμερα της επετείου απελευθέρωσης της Αθήνας από τους ναζί, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ο σκοπός του συνεδρίου δεν είναι η συγκάλυψη αλλά η παρουσίαση μιας περιόδου που «ήταν σκοτεινή και παραμένει».
Η αφίσα, είπε, είναι ιστορικό τεκμήριο που ανήκει σε αρχείο του Deutsche Historische Museum. «Υπάρχει ως τεκμήριο, και το χρησιμοποίησαν ακριβώς για να περάσουν το αντίθετο μήνυμα από αυτό, το οποίο πιθανότατα καταλάβαμε όλοι. Κακώς, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, κακώς το επέλεξαν», τόνισε.
Μετά τις αντιδράσεις, πρόσθεσε «το υπουργείο Πολιτισμού παρενέβη και η αφίσα άλλαξε ακριβώς διότι και οι διοργανωτές κατάλαβαν το σωστό της διαμαρτυρίας». Η υπουργός χαρακτήρισε μάλιστα σωστές τις αντιδράσεις του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, για την αφίσα. Όμως, εξήγησε ότι η κυβέρνηση διεκδικεί τις γερμανικές οφειλές, γεγονός που πρόσφατα ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
Το συνέδριο διοργανώνουν το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε εξηγήσεις από την υπουργό Πολιτισμού για την αφίσα. «Αρχίζει σήμερα μία έκθεση που φέρεται να είναι με την συμμετοχή του υπουργείου Πολιτισμού με μία προκλητική αφίσα. Έχει αποσυρθεί; Διαβάσαμε και την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Οφειλών που είναι πολύ δηκτική. Μιλάμε για την επίδειξη της σβάστικας στην Ακρόπολη και μάλιστα υπερμεγεθυμένη», είπε χαρακτηριστικά.
«Ένας τίτλος μπορεί να λειτουργεί προβοκατόρικα»Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην ομιλία που αναμένεται να εκφωνήσει στο συνέδριο Γερμανός ιστορικός με τον τίτλο «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη».
«Είναι ένας τίτλος ο οποίος προκαλεί, όμως μπορεί να χρησιμοποιείται - όμως, επιτρέψτε μου την έκφραση- και προβοκατόρικα. Να περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο επιστήμονας, τι θα πουν οι επιστήμονες για να δούμε εάν κινείται πραγματικά προς την αναθεωρητική κατεύθυνση», σχολίασε η κυρία Μενδώνη.
Όσον αφορά πάντως στις γερμανικές αποζημιώσεις, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε, μετά από σχετικό σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, πως «ό,τι πρέπει να διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση, το διεκδικεί», επικαλούμενη και τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.
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