Το ανανεωμένο iStorm Λεμεσός άνοιξε τις πόρτες του με ένα εντυπωσιακό Grand Re-opening

Η iStorm γιόρτασε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου το Grand Reopening του πλήρως ανανεωμένου καταστήματός της στη Μαρίνα Λεμεσού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την παρουσία της στην πόλη.





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