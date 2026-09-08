Το ανανεωμένο iStorm Λεμεσός άνοιξε τις πόρτες του με ένα εντυπωσιακό Grand Re-opening
Το ανανεωμένο iStorm Λεμεσός άνοιξε τις πόρτες του με ένα εντυπωσιακό Grand Re-opening
Το νέο Apple Premium Partner Store στη Μαρίνα Λεμεσού υποδέχθηκε το κοινό με ένα μοναδικό Drone Show, μουσική και ξεχωριστές Apple εμπειρίες
Η iStorm γιόρτασε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου το Grand Reopening του πλήρως ανανεωμένου καταστήματός της στη Μαρίνα Λεμεσού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την παρουσία της στην πόλη.
Τον ρυθμό της εκδήλωσης έδωσε η Myrophora με ένα ξεχωριστό live DJ set, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για να γνωρίσει το κοινό το νέο κατάστημα και τη συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία που προσφέρει.
Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό Drone Show, που φώτισε τον ουρανό της Λεμεσού με εικόνες εμπνευσμένες από τον κόσμο της Apple και της iStorm. Ιδιαίτερη θέση στο θέαμα είχε ο σχηματισμός για τη συμπλήρωση 10 χρόνων παρουσίας της iStorm στην Κύπρο, χαρίζοντας στο κοινό μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι παρευρισκόμενοι περιηγήθηκαν στους ανανεωμένους χώρους, γνώρισαν από κοντά τη νέα εμπειρία του καταστήματος και ανακάλυψαν τον κόσμο της Apple σε ένα ιδιαίτερα ζωντανό και εορταστικό κλίμα. Η μουσική, το Drone Show και η ενέργεια του κοινού συνέθεσαν μια βραδιά που σηματοδότησε με τον καλύτερο τρόπο το νέο κεφάλαιο της iStorm.
Δείτε εδώ τα highlights της βραδιάς.
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