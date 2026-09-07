Ο Γεώργιος Μαζωνάκης στο Θέατρο Άλσος
Ο Γεώργιος Μαζωνάκης στο Θέατρο Άλσος
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου «Πρόβα» και Κυριακή 4 Οκτωβρίου «Πρόβα τζενεράλε».
Στο Άλσος, Ευελπίδων 4. Πεδίον του Άρεως. Ώρα 20:30.
Κι έτσι τελειώνουμε με τις εμφανίσεις του Άλσους για φέτος το καλοκαίρι, ευχαριστώντας τους καλλιτέχνες που πέρασαν από εδώ.
Ανοίξαμε και σας περιμένουμε… Ανοιχτά.»
Γεώργιος Μαζωνάκης
Πληροφορίες:
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487
Ώρα έναρξης: 20:30
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/summer/georgios-mazonakis/ και στα ταμεία του Θεάτρου
Κι έτσι τελειώνουμε με τις εμφανίσεις του Άλσους για φέτος το καλοκαίρι, ευχαριστώντας τους καλλιτέχνες που πέρασαν από εδώ.
Ανοίξαμε και σας περιμένουμε… Ανοιχτά.»
Γεώργιος Μαζωνάκης
Πληροφορίες:
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487
Ώρα έναρξης: 20:30
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/summer/georgios-mazonakis/ και στα ταμεία του Θεάτρου
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