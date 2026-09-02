Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με χρώμα δημιουργικότητα και POLO "Carry Your Moments"

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Η επιστροφή στα θρανία αποκτά χρώμα, στιλ και συναίσθημα! Η POLO επιστρέφει δυναμικά για τη σχολική χρονιά 2026. Η σχολική τσάντα δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά ο πιστός σύντροφος που κουβαλάει τα όνειρα, τις φιλίες και τις πιο ξεχωριστές στιγμές μαθητών και εφήβων.Η νέα σχολική συλλογή 2026 της POLO είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση και συνδυάζειπαραμένοντας πιστή στην ποιότητα και την ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την POLO.Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα, που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να εκφράσουν το προσωπικό τους στιλ επιλέγοντας τα μηνύματα που θέλουν να χαρακτηρίζουν την τσάντα τους μέσα από μία ευρεία γκάμα διακοσμητικών badges.Η συλλογή εμπλουτίζεται με τρόλεϊ και. Αντλώντας έμπνευση από φανταστικούς χαρακτήρες, τον κόσμο του αθλητισμού, του gaming και των μηχανοκίνητων, καλύπτει τις προτιμήσεις των μικρών μαθητών, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην εργονομία, την ανατομία και την άνεση που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους.Η συλλογή ολοκληρώνεται με συμπληρωματικά προϊόντα από, που λειτουργούν και ως statement διακοσμητικά στοιχεία πάνω στις τσάντες. Στην ίδια κατηγορία έρχεται να προστεθεί και μία νέα σειρά από λούτρινα χρηστικά είδη που κλέβουν τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Original Bag και Clip 'N' Zip,Από τη συλλογή δεν λείπει η, σε νέες χρωματικές επιλογές και σχέδια, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό της χαρακτήρα και τη θέση της ως σημείο αναφοράς στη νεανική κουλτούρα.Η νέα σχολική συλλογή 2026 είναι ήδη διαθέσιμη στο, έτοιμη να κουβαλήσει κάθε στιγμή μίας ακόμη δημιουργικής σχολικής χρονιάς.POLO – CARRY YOUR MOMENTSΗ POLO κάνει τη νέα σχολική χρονιά να ξεχωρίζει!