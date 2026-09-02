ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική Νέος Γενικός Διευθυντής ο κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος

Με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και περισσότερα από 30 χρόνια διοικητικής εμπειρίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο κ. Δασκαλόπουλος αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία και ενίσχυση της κερδοφορίας της εταιρείας. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής σε μεγάλες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ είναι πτυχιούχος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Αναλογιστική Επιστήμη από το Bayes Business School, City University, London και διαθέτει άδεια Αναλογιστή.Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ο κ. Δασκαλόπουλος έχει ενεργό και αναγνωρισμένη παρουσία στα θεσμικά όργανα της ιδιωτικής ασφάλισης, έχοντας αναλάβει σημαντικούς ηγετικούς ρόλους. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος και από το 2023 είναι Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, θέση στην οποία επανεξελέγη πρόσφατα, ενώ έχει συμμετάσχει και σε πολλές Επιτροπές της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.«Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική τον Ηρακλή Δασκαλόπουλο, του οποίου η πολυετής διοικητική του εμπειρία και η γνώση του στα εναλλακτικά δίκτυα διανομής και στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών (bancassurance) αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας μας στην αγορά.Σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία, με την ένταξη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής στον αναπτυσσόμενο Όμιλο της Credia Bank, ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Είμαι βέβαιος ότι ο Ηρακλής θα συμβάλει στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που δημιουργούνται.Για την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος ανέφερε:«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη η ανάληψη των καθηκόντων μου ως Γενικός Διευθυντής στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, μία εταιρεία που ξεχωρίζει για την υψηλή της φερεγγυότητα, τη σταθερή της κερδοφορία και το ισχυρό της brand name στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.Μαζί με τη διοικητική ομάδα, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να αναπτύξουμε δυναμικά το bancassurance και να αξιοποιήσουμε τις νέες προοπτικές που προσφέρει η ένταξη της εταιρείας στον Όμιλο της Credia Bank, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους, τους ασφαλισμένους και το δίκτυο συνεργατών μας.»