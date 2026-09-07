Η Πειραιώς «γράφει ιστορία» στη Monza, δίπλα στη Visa Cash App Racing Bulls

Η πίστα της Monza είναι ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εκεί λοιπόν που γράφεται ιστορία, η ελληνική παρουσία αποκτά πλέον ξεχωριστή θέση