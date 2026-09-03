Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδώρους ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά

Τον Σεπτέμβριο, ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδώρους ξεκινά τη λειτουργία του, υποδεχόμενος τα πρώτα παιδιά σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil