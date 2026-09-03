Η Paris Hilton επιστρέφει ως πρόσωπο του οίκου για Φθινόπωρο Χειμώνα 2026 και ο NOT-KARL κάνει το ντεμπούτο του

Στο πλευρό της βρίσκεται ο, ένας χαρισματικός νέος ψηφιακός χαρακτήρας που κάνει την είσοδό του στο σύμπαν της KARL LAGERFELD. Εμφανιζόμενος μέσα από ρετρό τηλεοράσεις με πολλαπλές οθόνες, φέρνει στην καμπάνια μια παιχνιδιάρικη, μαγνητική ενέργεια, δημιουργώντας με την Paris έναν τολμηρό και απρόβλεπτο διάλογο. Η απρόσμενη παρουσία του προσθέτει μια νέα δυναμική και ένα στοιχείο μυστηρίου στην ιστορία του From Paris With Love, δημιουργώντας μια ξεχωριστή σχέση ανάμεσα στους δύο “αρχιτέκτονες” του self-reinvention. Ο NOT-KARL είναι κάτι περισσότερο από ένα cameo στην καμπάνια και αυτή είναι μόνο η αρχή της δικής του ιστορίας.. Ξεχωρίζουν τα fitted δερμάτινα σύνολα σε αποχρώσεις κροκό, λεοπάρ, καθώς και σε nappa δέρμα, όπως και οι oversized ζώνες-φούστες, που προσθέτουν μια δυναμική, rock-inspired πινελιά στη συνολική πρόταση της σεζόν.Η καμπάνια ενώνει όλες τις πτυχές της KARL LAGERFELD σε έναν bold κόσμο αυτοέκφρασης και αυτοπεποίθησης.Βρείτε τη συλλογή : attica, Simple Caracters, Duomo, Squareshop.gr, R-shop.gr