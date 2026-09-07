Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή μέσω διαδικτύου για κέρδη έως 120.000.000€ κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Μια νέα δυνατότητα έχουν πλέον οι παίκτες του Eurojackpot, καθώς το δημοφιλές ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι τώρα διαθέσιμο και online, μέσω του allwyn.gr ή του Allwyn app