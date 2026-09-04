Το καλοκαίρι στη Λέσβο είχε άρωμα γλυκάνισου και γεύση από Ούζο Πλωμαρίου

Το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου βρέθηκε και φέτος στο επίκεντρο των καλοκαιρινών διοργανώσεων της Λέσβου γιορτάζοντας τον γαστρονομικό πλούτο, την πολιτιστική κληρονομιά και μοναδική ταυτότητα του νησιού και συνοδεύοντας αυθεντικές στιγμές παρέας, μουσικής και παράδοσης.Στο, τη μεγάλη γιορτή της Λέσβου, αφιερωμένη στο εμβληματικό προϊόν της, το Ούζο Πλωμαρίου ήταν εκεί, μαζί με περίπου 3.000 επισκέπτες για να γιορτάσουν το ούζο, τη μουσική και την παράδοση του τόπου. Το φεστιβάλ ανέδειξε τη μακρά παράδοση του λεσβιακού ούζου και τη ξεχωριστή θέση που κατέχει στην πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.Στομία από τις σημαντικότερες γαστρονομικές διοργανώσεις της Λέσβου, το Ούζο Πλωμαρίου βρέθηκε ανάμεσα στις γεύσεις και τα προϊόντα που αναδεικνύουν τη γαστρονομική κληρονομιά του νησιού. Στο Σίγρι, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, πραγματοποιήθηκε γευσιγνωσία Ούζου Πλωμαρίου, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να απολαύσουν μια αυθεντική γευστική εμπειρία.Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου στο, μια γιορτή που είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για το ίδιο, καθώς πραγματοποιήθηκε στον τόπο όπου το Ούζο Πλωμαρίου γεννήθηκε και συνεχίζει να παράγεται με την ίδια προσήλωση μέχρι σήμερα Εκεί, το ούζο Πλωμαρίου συναντά τους ανθρώπους του και την ιστορία του, σε μια γιορτή που αναδεικνύει την μοναδική σχέση του αποστάγματος με το τόπο του.Ιδιαίτερη θέση στις καλοκαιρινές γιορτές του νησιού είχε και η, στη Σκάλα Καλλονής. Η γαστρονομική γιορτή, με περισσότερους από 15.000 επισκέπτες, συνδύασε γευσιγνωσίες, live cooking, μουσική και παραδοσιακό γλέντι. Εκεί το Ούζο Πλωμαρίου συνόδευσε φυσικά το λεσβιακό τραπέζι και τους θαλασσινούς μεζέδες.Με βαθιές ρίζες στον τόπο και μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά, το Ούζο Πλωμαρίου συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της γαστρονομικής κουλτούρας της Λέσβου. Γιατί κάθε γιορτή, κάθε τραπέζι και κάθε τσούγκρισμα της παρέας στο νησί γίνεται μια ακόμη ευκαιρία να μοιραστεί κανείς τη γεύση και την αυθεντικότητα του τόπου.