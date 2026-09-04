Οι αποκαλύψεις του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στο Allwyn Game Time και η έκπληξη του Ματίας Λεσόρ

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Το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της, φιλοξενείται στην πρεμιέρα της νέας σεζόν τουσε μια απολαυστική συνέντευξη.Έχοντας διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στηκαι το, ο διεθνής Γάλλος power forward, μιλά για την επιστροφή του στην EuroLeague και αποκαλύπτει τι συζήτησε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν υπογράψει στον Παναθηναϊκό.Αποκαλεί «αδέρφια» του, τους, τονίζοντας πώς η συνύπαρξή τους στον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Παράλληλα, εξηγεί γιατί ανυπομονεί να αγωνιστεί δίπλα στουςΟ Γάλλος άσος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ατμόσφαιρα του, την αγάπη που έχει ήδη εισπράξει από τους φίλους του Παναθηναϊκού και επισημαίνει τι του λένε όταν τους συναντά στο δρόμο για τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το διάσημο προσωνύμιο «Dancing Bear», τη σημασία του «28» που φορά στη φανέλα του και την «warrior mentality» που κληρονόμησε από τον πατέρα του.Στο fun challenge της, αναφέρονται σε άγνωστες πτυχές της φιλίας τους, χαρίζοντας άφθονο γέλιο. Ο Γάλλος σταρ μιλά για τη χειρότερή του συνήθειά του, τον μεγάλο του φόβο και το επάγγελμα θα είχε ακολουθήσει αν δεν είχε αφιερωθεί στο μπάσκετ.Δείτε όλο το επεισόδιο: