ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ του Άκη Δήμου
ADVERTORIAL

ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ του Άκη Δήμου

Μια παράσταση για όλες τις ηλικίες!

ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ του Άκη Δήμου
Η θρυλική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης», από τις 8 Οκτωβρίου 2026 και για όλο τον χειμώνα στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη ( Δροσοπούλου και Θάσου 11) σε παραγωγή της εταιρίας Μέθεξης του Χρήστου Τριπόδη.
Η Ιοκάστη Παπαδάμου ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχει σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, δολοφονείται η καλύτερη μανικιουρίστα της γειτονιάς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…
Οικογενειακές παρεξηγήσεις, απρόσμενοι έρωτες, μυστικά, απρόσκλητα φαντάσματα και μια σειρά από απίθανες αποκαλύψεις μετατρέπουν τη βραδιά σε μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια.
Μια σύγχρονη, ανατρεπτική ποπ κωμωδία για όλες τις ηλικίες γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς εκπλήξεις, που καυτηριάζει με ευφυΐα τις εμμονές και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής.
«Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης»

Όταν ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο, το χάος παίρνει τον έλεγχο.
ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ του Άκη Δήμου

Συντελεστές

Κλείσιμο
Συγγραφέας: Άκης Δήμου
Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης - Φωτεινή Μπαξεβάνη
Σκηνικά: Σταύρος Λίτινας
Φωτισμοί: Ελένη Κάλτσου
Κουστούμια: Νίκος Χαρλαύτης
Μουσική: Φωτεινή Μπαξεβάνη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Φανδρίδου
Εικαστική επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης
Creative Agency: Grid Fox

Πρωταγωνιστούν Αλφαβητικά

Αργύρης Αγγέλου
Γιώργος Γιαννόπουλος
Γιολάντα Καλογεροπούλου
Αγγελική Λάμπρη
Χρήστος Τριπόδης
Σόλων Τσούνης
Και στον ρόλο της Ιοκάστης η Φωτεινή Μπαξεβάνη

Διάρκεια παράστασης
90 λεπτά
Ημέρες & Ώρες
Πέμπτη 20:00
Παρασκευή 21:15
Σάββατο 18:30 & 21:15
Κυριακή 19:30

Προπώληση: Εισιτήρια ΕΔΩ, more.com

Θέατρο ΦΙΛΙΠ
Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη – Αθήνα 11257
Τηλέφωνο ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠ: 210 8656155, ώρες επικοινωνίας: 17.00-22.00
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης