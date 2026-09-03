Μελέτη ICAP CRIF: Προοπτική ανάπτυξης 3% ετησίως για την αγορά χημικών πρώτων υλών έως το 2028

Μετά τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων ετών, ο κλάδος των Βασικών Χημικών και Χημικών Πρώτων Υλών παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2024-2025, διατηρώντας παράλληλα θετικές αναπτυξιακές προοπτικές για την επόμενη τριετία, βάσει της σχετικής κλαδικής μελέτης από την ICAP CRIF





Η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς χημικών Β2Β κατά τη διετία 2024-2025 παρουσίασε σημάδια σταθεροποίησης, μετά τη σημαντική άνοδο που κατέγραψε λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών κατά τη διετία 2021-2022. Το 2023 σημειώθηκε αποκλιμάκωση των τιμών, ενώ κατά τα έτη 2024 και 2025 δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές μεταβολές.

Η Αλβανού Ευαγγελία, Consultant της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF

Η Αλβανού Ευαγγελία, Consultant της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, η οποία επιμελήθηκε τη συγκεκριμένη μελέτη αναφέρει ότι το μέγεθος της εγχώριας αγοράς χημικών Β2Β κατέγραψε οριακή μείωση 0,6% το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται κυρίως στην πτώση των πωλήσεων στις κατηγορίες των πετροχημικών και των masterbatches. Αντίθετα, οι περισσότερες κατηγορίες χημικών είτε διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα είτε κατέγραψαν μικρή αύξηση, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη τάση σταθεροποίησης της αγοράς. Το 2024 η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς ενισχύθηκε κατά 4% έναντι του 2023. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στη σταδιακή ομαλοποίηση των τιμών και της ζήτησης, καθώς και στην ενίσχυση της δραστηριότητας επιμέρους βιομηχανικών κλάδων.







Η Ελευθερία Παραμερίτη, Manager της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF

Κλείσιμο Ελευθερία Παραμερίτη, Manager της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, σημειώνει ότι το 2025 το μεγαλύτερο μέρος των χημικών πρώτων υλών κατευθύνθηκε στη βιομηχανία πλαστικών και ελαστικού (28%), ενώ ακολούθησαν τα καλλυντικά, τα απορρυπαντικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα (24%). Σημαντικά μερίδια κατέλαβαν επίσης τα πρόσθετα διατροφής και ποτών (10%), τα χημικά χρωμάτων και βερνικιών (9%), τα χημικά δομικών και μονωτικών υλικών (8%) και τα λοιπά χημικά προϊόντα για τη βιομηχανία μετάλλων, κλωστοϋφαντουργίας, χαρτιού και λοιπών χρήσεων (8%).



Διάγραμμα 1. Δείκτης εξέλιξης της εγχώριας αγοράς χημικών (2019-2025) / Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς-ICAP CRIF A.E.

Διάγραμμα 2. Διάρθρωση της αγοράς ανά τομέα/κλάδο προορισμού των χημικών (2025) / Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς-ICAP CRIF A.E. Ο κλάδος των Βασικών Χημικών και Χημικών Πρώτων Υλών κατέχει κομβική θέση στην εφοδιαστική αλυσίδα της βιομηχανίας, καθώς τα προϊόντα του χρησιμοποιούνται ως βασικές εισροές σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η βιομηχανία πλαστικών και ελαστικών, η φαρμακοβιομηχανία, η παραγωγή ειδών διατροφής, καλλυντικών, λιπασμάτων, μονωτικών και δομικών υλικών. Η πορεία του κλάδου συνδέεται άμεσα με τις διακυμάνσεις του ενεργειακού κόστους και των τιμών των πρώτων υλών, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις γενικότερες συνθήκες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.Η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς χημικών Β2Β κατά τη διετία 2024-2025 παρουσίασε σημάδια σταθεροποίησης, μετά τη σημαντική άνοδο που κατέγραψε λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών κατά τη διετία 2021-2022. Το 2023 σημειώθηκε αποκλιμάκωση των τιμών, ενώ κατά τα έτη 2024 και 2025 δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές μεταβολές., Consultant της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, η οποία επιμελήθηκε τη συγκεκριμένη μελέτη αναφέρει ότι το μέγεθος της εγχώριας αγοράς χημικών Β2Β κατέγραψε οριακή μείωση 0,6% το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται κυρίως στην πτώση των πωλήσεων στις κατηγορίες των πετροχημικών και των masterbatches. Αντίθετα, οι περισσότερες κατηγορίες χημικών είτε διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα είτε κατέγραψαν μικρή αύξηση, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη τάση σταθεροποίησης της αγοράς. Το 2024 η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς ενισχύθηκε κατά 4% έναντι του 2023. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στη σταδιακή ομαλοποίηση των τιμών και της ζήτησης, καθώς και στην ενίσχυση της δραστηριότητας επιμέρους βιομηχανικών κλάδων.Οι πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου συγκέντρωσαν περίπου το 30% της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς το 2025, ένδειξη σχετικά μέτριου βαθμού συγκέντρωσης, καθώς σημαντικό μέρος της αγοράς κατανέμεται σε πλήθος λοιπών επιχειρήσεων., Manager της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, σημειώνει ότι το 2025 το μεγαλύτερο μέρος των χημικών πρώτων υλών κατευθύνθηκε στη βιομηχανία πλαστικών και ελαστικού (28%), ενώ ακολούθησαν τα καλλυντικά, τα απορρυπαντικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα (24%). Σημαντικά μερίδια κατέλαβαν επίσης τα πρόσθετα διατροφής και ποτών (10%), τα χημικά χρωμάτων και βερνικιών (9%), τα χημικά δομικών και μονωτικών υλικών (8%) και τα λοιπά χημικά προϊόντα για τη βιομηχανία μετάλλων, κλωστοϋφαντουργίας, χαρτιού και λοιπών χρήσεων (8%).



Το εμπορικό ισοζύγιο στα χημικά B2B παραμένει διαχρονικά ελλειμματικό. Το 2025 οι εισαγωγές ανόργανων χημικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 7,2%, με κυρίαρχες κατηγορίες την καυστική σόδα, τα ευγενή αέρια και την αμμωνία.



Οι εξαγωγές χημικών B2B εκτιμάται ότι παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% το 2025 έναντι του 2024. Οι κυριότερες εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου κατά τη διετία 2024 – 2025 ήταν οι ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, MEGARA RESINS, TOSOH ΕΛΛΑΣ και ΚΑΠΑΧΗΜ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.



Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για το 2025 μειώθηκαν κατά 1,4%. Η χρηματοοικονομική εικόνα των εταιρειών παραμένει θετική, παρά τις προκλήσεις του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 47% των επιχειρήσεων κατατάσσεται στη ζώνη χαμηλού πιστωτικού κινδύνου το 2025, γεγονός που αντανακλά ικανοποιητικό επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας. Παράλληλα, η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο στα συνολικά EBITDA του κλάδου (€170 εκατ.) το 2024 (20%), ενώ ακολούθησαν οι εταιρείες ΚΑΠΑΧΗΜ και ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ με μερίδια 5,0% και 4,8% αντίστοιχα.



Παρά τις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούν το αυξημένο κόστος ενέργειας, οι υψηλές τιμές των πρώτων υλών και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η αγορά των Βασικών Χημικών και Χημικών Πρώτων Υλών εμφανίζει ανθεκτικότητα και διατηρεί θετικές αναπτυξιακές προοπτικές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και εφόσον δεν υπάρξει παρατεταμένη κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, εκτιμάται ότι η αξία της εγχώριας αγοράς θα ακολουθήσει ανοδική πορεία κατά την περίοδο 2026-2028, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 3%.

03.09.2026, 14:00