Η COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται σε Telekom

Κώστας Νεμπής - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ

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Μίαξεκινά για την εμπορική μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ που. Ηκαι ένα από τα. Φέρνει μαζί της δύναμη, καινοτομία, τεχνολογική πρωτοπορία και δυνατές συνέργειες, για να προσφέρει αναβαθμισμένες ψηφιακές εμπειρίες, προϊόντα και λύσεις νέας γενιάς και να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες, την κοινωνία και τη χώρα.«Η μετάβαση στο brand Telekom αποτελεί για εμάς φυσική εξέλιξη. Η COSMOTE ήταν η μάρκα που συνέδεσε την Ελλάδα με την ψηφιακή εποχή. Η Telekom τη συνδέει μεκαι τις απεριόριστες δυνατότητες της», ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής. Και πρόσθεσε: «Στη νέα εποχή για τη μάρκα μας, χτίζουμε πάνω στην κληρονομιά μας. Συνεχίζουμε να έχουμε τα πιο σύγχρονα δίκτυα στη χώρα, κορυφαία τεχνογνωσία, εξειδικευμένους ανθρώπους και την ίδια δέσμευση προς την ελληνική κοινωνία. Αυτή ημάς επιτρέπει να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στουςμας και μάς φέρνει πιο κοντά στομας: να εξελιχθούμε στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.»Από σήμερα ξεκινά ητης νέαςκαι τουσε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη, διαμορφώνοντας μία ενιαία εμπειρία Telekom. Η μετάβαση στη νέα μάρκα, με το λανσάρισμα της καμπάνιας επικοινωνίας.Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ομίλου μετονομάζονται από COSMOTE σε Telekom, με το COSMOTE 5G να μετονομάζεται σεκαι το COSMOTE Fiber σε. Αντίστοιχα, τα καταστήματα COSMOTE θα μετονομαστούν σε Telekom και η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα θα αλλάξει σε TELEKOM.GR. Τα σημεία ψηφιακής παρουσίας του Ομίλου (apps, sites και social media) θα υιοθετήσουν τη νέα ταυτότητα και το χρώμα Magenta της Telekom, με το official website να μετονομάζεται σε telekom.gr, το COSMOTE App σε Telekom App και τα Social Media pages να μετονομάζονται σε Telekom GR. Το WHAT’S UP by COSMOTE θα γίνει WHAT’S UP by Telekom. Η συνδρομητική τηλεόραση του ΟΤΕ υιοθετεί την ονομασία, ενώ το payzy μετονομάζεται σε. Επίσης, ήδη το COSMOTE Insurance έχει εξελιχθεί σε. Για τις παραπάνω αλλαγές, δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πελάτες.Η νέα μάρκα θα υιοθετηθεί και από τις θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ. Ειδικότερα, η COSMOTE eValue θα μετονομαστεί σε, η COSMOTE Technical Services σε, η COSMOTE Global Solutions σε, η COSMOTE Payments σε, η OTE Academy σεκαι η ΟΤΕ Estate σε. Μέχρι τις αρχές του 2027, η μάρκα Telekom θα υιοθετηθεί και από τις υπόλοιπες θυγατρικές του ΟΤΕ.Στη «νέα εποχή», η υπογραφή της μάρκας παραμένει «Συνδέουμε τον κόσμο σου». Αποτυπώνει την υπόσχεσή της να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά σε ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για εκείνους, δημιουργώντας ουσιαστικές συνδέσεις στην καθημερινή ζωή, αλλά και τον στόχο του Ομίλου να αξιοποιεί τις υποδομές του για να συνδέει τη χώρα, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα με το μέλλον. Η υπογραφή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το παγκόσμιο brand promise της Telekom «Connecting your world».Η ισχύς της Telekom δεν αποτυπώνεται μόνο στην τεχνολογική της υπεροχή, αλλά και στην αξία της ως διεθνούς μάρκας.