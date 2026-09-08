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Λαρισαία χορεύτρια έκλεψε τις εντυπώσεις σε αραβικό γάμο στο Λονδίνο με ένα ξεχωριστό belly dance, δείτε βίντεο
Λαρισαία χορεύτρια έκλεψε τις εντυπώσεις σε αραβικό γάμο στο Λονδίνο με ένα ξεχωριστό belly dance, δείτε βίντεο
Πρόκειται για την Φωτεινή Αντωνίου, η οποία μάγεψε τους καλεσμένους υπό τους ήχους της «Μισιρλούς»
Μια ξεχωριστή εμφάνιση με έντονο ελληνικό χρώμα πραγματοποίησε η Ελληνίδα χορεύτρια Φωτεινή Αντωνίου σε αραβικό γάμο στο Λονδίνο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τον belly dance χορό της.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr, η Φωτεινή Αντωνίου, με καταγωγή από τη Λάρισα, ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο του χορού.
Παράλληλα, είναι ιδιοκτήτρια δύο σχολών χορού, μεταδίδοντας την αγάπη της για την τέχνη της κίνησης σε μαθητές κάθε ηλικίας.
Στη γαμήλια δεξίωση, η Λαρισαία χορεύτρια παρουσίασε ένα μοναδικό θέαμα, συνδυάζοντας την τεχνική του belly dance με τους χαρακτηριστικούς ήχους της «Μισιρλούς».
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr, η Φωτεινή Αντωνίου, με καταγωγή από τη Λάρισα, ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο του χορού.
Παράλληλα, είναι ιδιοκτήτρια δύο σχολών χορού, μεταδίδοντας την αγάπη της για την τέχνη της κίνησης σε μαθητές κάθε ηλικίας.
Στη γαμήλια δεξίωση, η Λαρισαία χορεύτρια παρουσίασε ένα μοναδικό θέαμα, συνδυάζοντας την τεχνική του belly dance με τους χαρακτηριστικούς ήχους της «Μισιρλούς».
Δείτε το σχετικό βίντεο:
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