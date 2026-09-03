«Οι νέοι απολαμβάνουν 20% έκπτωση στα αγαπημένα τους brands μέσα από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.»

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Τα συγκεκριμένα brands είναι ιδιαίτερα αγαπητά από τους νέους, αποτελώντας σταθερές επιλογές για καθημερινή εστίαση, γρήγορα γεύματα και κοινωνικές εξόδους. Η ένταξή τους στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων προσφέρει σε όλους τους νέους μια μοναδική ευκαιρία να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους προϊόντα με, σε όλα τα εταιρικά καταστήματα τωνΗ πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη δέσμευση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να στηρίζει τη νέα γενιά, παρέχοντας προνόμια και ευκαιρίες που ενισχύουν την καθημερινότητα των νέων, ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή και προάγουν την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία των συνεργειών μεταξύ δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών ωφελειών για τη νέα γενιά.Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική στόχευση του Ιδρύματος να προάγει ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη νεολαία, ενισχύοντας την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και προϊόντα που οι νέοι αγαπούν και εμπιστεύονται, ενώ συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την κοινωνική συμμετοχή και την καθημερινή ποιότητα ζωής των νέων.«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αγαπημένα brands των νέων εντάσσονται στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. Η συνεργασία αυτή προσφέρει στους νέους προνόμια που συνδυάζουν ποιότητα, οικονομία και ευχάριστη εμπειρία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη νεολαία, δημιουργώντας ευκαιρίες που κάνουν την καθημερινότητά τους πιο προσιτή, ευχάριστη και γεμάτη επιλογές που αγαπούν.»Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν τις ευκαιρίες μάθησης, έκφρασης και συμμετοχής της νέας γενιάς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο προνομίων και δυνατοτήτων για τους νέους.Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.Στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το 2026 προχωράμε με συνέπεια σε όσα έχουμε σχεδιάσει υποστηρίζοντας ξεκάθαρα τη Νέα Γενιά. Είμαστε διαρκώς δίπλα στους νέους με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Erasmus+ και ευρεία γκάμα δράσεων και προγραμμάτων. Ειδικότερα η Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών Δράσεων έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων Νεολαίας και δράσεων που δύναται να σχετίζονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, προστασίας και στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης, εκπαίδευσης και κινητικότητας εφαρμόζοντας πολιτικές που τη στηρίζουν στην πράξη.Εξάλλου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με τη διαρκή και αδιάλειπτη υποστήριξή του στη Νέα Γενιά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και της κινητικότητας των νέων ενώ ταυτόχρονα παραμένει σταθερά αφοσιωμένο στην ενίσχυση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δραστηριότητες, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε περισσότερες από 35 χώρες στην Ευρώπη και παράλληλα προάγει την ενεργοποίηση και την αυτονόμησή τους Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EYCA (European Youth Card Association) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το Ν.4115/30.1.2013 αποτελεί τον Εθνικό Φορέα για την Υλοποίηση Δράσεων, Προγραμμάτων και Έργων για τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και κινητικότηταςΤαυτόχρονα η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών καθώς είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη και ενδιαφέρον σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελώντας ταυτόχρονα ένα έρεισμα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των νέων σήμερα σε όλους τους τομείς.Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 – 30 ετών και χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 9 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 37.000 προσφορές ενώ οι συνεργάτες μας στην Ελλάδα καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως σε Εκπαίδευση, Πολιτισμό, Μεταφορές, Καταστήματα, Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες, Αθλητισμό και Τουρισμό