Ελληνικό χρώμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Karlovy Vary χάρη στην Allwyn – Ο Χρήστος Νίκου συμμετέχει ως μέντορας στο Future Frames

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Νίκου, ο οποίος συμμετέχει ως μέντορας στο πρόγραμμα Future Frames

Το πρόγραμμα Future Frames που υποστηρίζεται από την Allwyn

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Στην 60η διοργάνωσή του, το φεστιβάλ μετατρέπει την πόλη σε σημείο συνάντησης της διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας, με προβολές, πρεμιέρες, συζητήσεις και παράλληλες εκδηλώσεις.Η Allwyn αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του Karlovy Vary International Film Festival, ενισχύοντας έμπρακτα δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό και αναδεικνύουν τη νέα γενιά ταλέντων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Allwyn υποστηρίζει το πρόγραμμα, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται σε συνεργασία με την European Film Promotion και έχει ως στόχο να βοηθήσει ανερχόμενους Ευρωπαίους σκηνοθέτες να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία. Από το 2023, η Allwyn προσφέρει επιπλέον σε έναν από τους συμμετέχοντες μια υποτροφία ενός μήνα στο Λος Άντζελες, δίνοντάς του την ευκαιρία να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και πρόσβαση σε κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου.Το πρόγραμμα Future Frames επιλέγει κάθε χρόνο δέκα ταλαντούχους νέους σκηνοθέτες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι παρουσιάζουν τις ταινίες τους στο κοινό του φεστιβάλ και συμμετέχουν σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα mentoring, εκπαίδευσης και επαγγελματικής δικτύωσης. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Allwyn φέρνει κοντά τη νέα γενιά δημιουργών με καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.Έντονο είναι φέτος το ελληνικό στοιχείο στο πρόγραμμα, καθώς στους μέντορες που πλαισιώνουν τη διοργάνωση συμμετέχει ο Χρήστος Νίκου, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες δημιουργούς της σύγχρονης κινηματογραφικής σκηνής και διαχρονικός φίλος του φεστιβάλ. Μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις με τους νέους σκηνοθέτες, ο Χρήστος Νίκου μοιράζεται την εμπειρία και τις γνώσεις που έχει αποκτήσει στην πορεία του στον διεθνή κινηματογράφο, προσφέροντας πολύτιμη καθοδήγηση στους δημιουργούς της επόμενης γενιάς.Ο Χρήστος Νίκου είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος που έχει ξεχωρίσει διεθνώς για την ιδιαίτερη κινηματογραφική του ματιά. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Μήλα» (Apples), πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας και αποτέλεσε την ελληνική πρόταση για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας. Έκτοτε, η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο, ενώ η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του,«Fingernails», με διεθνές καστ, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την παρουσία του στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή.