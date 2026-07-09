Η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει έτοιμες λύσεις φαγητού για πάρτι και εκδηλώσεις

Με επιλογές για κάθε περίσταση, από παιδικά πάρτι μέχρι εταιρικές εκδηλώσεις, η ΑΒ φέρνει «όλα και κάτι παραπάνω» και στις στιγμές που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους μας