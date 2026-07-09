Η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει έτοιμες λύσεις φαγητού για πάρτι και εκδηλώσεις
Η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει έτοιμες λύσεις φαγητού για πάρτι και εκδηλώσεις
Με επιλογές για κάθε περίσταση, από παιδικά πάρτι μέχρι εταιρικές εκδηλώσεις, η ΑΒ φέρνει «όλα και κάτι παραπάνω» και στις στιγμές που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους μας
Η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει μια νέα υπηρεσία, φαγητό για πάρτι και εταιρικές εκδηλώσεις, δίνοντας μια εύκολη, πρακτική και αξιόπιστη λύση σε όσους θέλουν να οργανώσουν έναν μπουφέ, χωρίς άγχος και χωρίς κουραστική προετοιμασία. Με έτοιμες αλμυρές επιλογές διαθέσιμες σε πρακτικές συσκευασίες, η ΑΒ βοηθά τους πελάτες της να συνθέτουν τον μπουφέ που ταιριάζει στη δική τους περίσταση.
Η νέα υπηρεσία έρχεται να καλύψει διαφορετικές ανάγκες της καθημερινότητας: από παιδικά πάρτι, γενέθλια και συγκεντρώσεις στο σπίτι, μέχρι εταιρικές εκδηλώσεις, συναντήσεις γραφείου και μικρές στιγμές φιλοξενίας με συνεργάτες ή ομάδες. Στο μενού περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία από μίνι τρίγωνα, μπριός, μίνι ρολς, burgers, κεφτεδάκια, κοτομπουκιές και καλαμάκια, ώστε κάθε πελάτης να μπορεί να επιλέξει και να συνδυάσει γεύσεις ανάλογα με το κοινό, την περίσταση και το ύφος της εκδήλωσης.
Με σταθερό σημείο αναφοράς την ποιότητα, την ευκολία και την εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζουν την αγοραστική εμπειρία στην ΑΒ, η υπηρεσία δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να οργανώσουν την εκδήλωσή τους με πιο απλό και ξεκάθαρο τρόπο.
Η υπηρεσία ισχύει για παραδόσεις εντός Αττικής, κατόπιν παραγγελίας και προγραμματισμού. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Σάββατο, ενώ χρειάζεται χρόνος προετοιμασίας από 48 έως 72 ωρών.
Η νέα υπηρεσία έρχεται να καλύψει διαφορετικές ανάγκες της καθημερινότητας: από παιδικά πάρτι, γενέθλια και συγκεντρώσεις στο σπίτι, μέχρι εταιρικές εκδηλώσεις, συναντήσεις γραφείου και μικρές στιγμές φιλοξενίας με συνεργάτες ή ομάδες. Στο μενού περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία από μίνι τρίγωνα, μπριός, μίνι ρολς, burgers, κεφτεδάκια, κοτομπουκιές και καλαμάκια, ώστε κάθε πελάτης να μπορεί να επιλέξει και να συνδυάσει γεύσεις ανάλογα με το κοινό, την περίσταση και το ύφος της εκδήλωσης.
Με σταθερό σημείο αναφοράς την ποιότητα, την ευκολία και την εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζουν την αγοραστική εμπειρία στην ΑΒ, η υπηρεσία δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να οργανώσουν την εκδήλωσή τους με πιο απλό και ξεκάθαρο τρόπο.
Η υπηρεσία ισχύει για παραδόσεις εντός Αττικής, κατόπιν παραγγελίας και προγραμματισμού. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Σάββατο, ενώ χρειάζεται χρόνος προετοιμασίας από 48 έως 72 ωρών.
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