Το Natsu Matsuri επέστρεψε στην Αθήνα για 5η συνεχή χρονιά

Από αριστερά προς δεξιά: ITO Misako, ITO Koichi, Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, Janine Neuhaus, General Manager της JTI για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ, Σίμος Σιδηρόπουλος, Corporate Affairs & Communications Director της JTI Hellas.

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Για ακόμη μία χρονιά, το παραδοσιακό ιαπωνικό φεστιβάλ Natsu Matsuri πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στην Αθήνα, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με τον ιαπωνικό πολιτισμό. Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και τον Δήμο Αθηναίων, με τη στήριξη της JTI.Το Natsu Matsuri, που έχει πλέον εξελιχθεί σε μία ξεχωριστή καλοκαιρινή γιορτή για την πόλη, πραγματοποιήθηκε στο Ιαπωνικό Πάρκο της Αθήνας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά στοιχεία της ιαπωνικής παράδοσης, της γαστρονομίας και της σύγχρονης pop κουλτούρας.Εμπνευσμένο από τα καλοκαιρινά φεστιβάλ που πραγματοποιούνται σε όλη την Ιαπωνία, το Natsu Matsuri φέρνει στην Αθήνα μία ανοιχτή γιορτή γεμάτη χρώματα, μουσική και γεύσεις. Στο Ιαπωνικό Πάρκο, ένα τοπόσημο πλέον για την πόλη, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μία αυθεντική εμπειρία που συνδέει την παράδοση με τη χαρά της συμμετοχής και της συνάντησης στον δημόσιο χώρο.Η φετινή διοργάνωση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία του κοινού μέσα από γεύσεις, μουσική και εικόνες εμπνευσμένες από την Ιαπωνία. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν yakitori, το ιαπωνικό σουβλάκι κοτόπουλο, yaki-toumorokoshi, ψητό καλαμπόκι με σόγια, καθώς και mochi με παγωτό βανίλια. Το μενού των ποτών περιλάμβανε ramune σε διάφορες γεύσεις και sake, ενώ τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε ο Greek Otaku Radio, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνέδεσε την ιαπωνική παράδοση με τη σύγχρονη pop κουλτούρα.σημείωσε «τα τελευταία χρόνια, το Ιαπωνικό Πάρκο έχει αποκτήσει νέα δυναμική παρουσία στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης. Και αυτό δεν είναι τυχαίο αφού πρόκειται για έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς χώρους, με ένα σκηνικό που μοιάζει να σε μεταφέρει αλλού, ενώ βρίσκεσαι ακόμη στην καρδιά της Αθήνας».ευχαρίστησε την JTI, αναγνωρίζοντας «την αξία της συμβολής της στη διενέργεια και του φετινού Natsu Matsuri», καλώντας όσους βρέθηκαν στο Ιαπωνικό Πάρκο να «απολαύσουν αυτή τη γιορτή που έχει τόσα κοινά με το ελληνικό πανηγύρι».με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Μάλτας επισήμανε ότι «η στήριξη της JTI στη διαμόρφωση και τη συντήρηση του Ιαπωνικού Πάρκου, καθώς και στη διεξαγωγή του Natsu Matsuri αντανακλά τη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο μέλλον».Η υποστήριξη του Natsu Matsuri αποτυπώνει τη διαχρονική αφοσίωση της JTI στην ανάδειξη πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν την ιαπωνική κουλτούρα, ενισχύουν τον πολιτιστικό διάλογο, και συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής στον αστικό χώρο. Η δημιουργία του Ιαπωνικού Πάρκου της Αθήνας το 2021, με την υποστήριξη της JTI Hellas, καθώς και η συνεχής φροντίδα και συντήρησή του από την Εταιρεία, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας ολοκληρωμένης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.Μέσα από τη σταθερή στήριξη της διοργάνωσης, η JTI συμβάλλει στην εδραίωση του Natsu Matsuri ως θεσμού για τα αθηναϊκά δρώμενα, προσφέροντας στο κοινό μια ανοιχτή, συμμετοχική και αυθεντική εμπειρία πολιτισμού και ψυχαγωγίας.