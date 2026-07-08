Διεθνής θρίαμβος για το THE DOLLI: No. 1 City Hotel στην Αθήνα, No. 5 στην Ευρώπη και στα 100 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου στα Travel + Leisure World’s Best Awards 2026

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Η τιμητική αυτή αναγνώριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς προέρχεται από το απαιτητικό ταξιδιωτικό κοινό της αμερικανικής αγοράς και φέρνει το THE DOLLI ακόμη πιο ψηλά στον διεθνή χάρτη της φιλοξενίας:Πέρα από την κορυφαία θέση στην Αθήνα και τη διεθνή του κατάταξη, η διάκριση αυτή φέρνει στο προσκήνιο τη δυναμική ενός ελληνικού brand στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Το THE DOLLI, με την υπογραφή της GRECOTEL, στέκεται περήφανα ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία του κόσμου, αναδεικνύοντας την Αθήνα, την ελληνική αισθητική και την αυθεντική φιλοξενία σε παγκόσμιο επίπεδο.Η βράβευση αυτή τιμά, πάνω απ’ όλα, την εμπειρία που συναντούν οι επισκέπτες στο THE DOLLI. Όπως κάθε σπίτι έχει τον δικό του χαρακτήρα και τους δικούς του ανθρώπους, έτσι και το THE DOLLI ορίζεται όχι μόνο από την αρχιτεκτονική του αξία και την αισθητική του, αλλά και από τους ανθρώπους που το ζωντανεύουν καθημερινά.Το λαμπρό διατηρητέο Μέγαρο Καλλιμασιώτη του 1925, έργο του σπουδαίου αρχιτέκτονα Ανδρέα Κριεζή που έχει σχεδιάσει και το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, απέκτησε μια νέα ζωή με σεβασμό στον ιστορικό του χαρακτήρα και την ποιότητα, τις προδιαγραφές και την ατμόσφαιρα των κορυφαίων ξενοδοχείων στον κόσμο. Το ιστορικό μέγαρο άνοιξε ξανά τις πόρτες του τον Ιανουάριο του 2023, έπειτα από επταετή αποκατάσταση και εσωτερική διαμόρφωση, ένα έργο που οραματίστηκε και υλοποίησε η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου GRECOTEL, Μαρί Δασκαλαντωνάκη.Σήμερα, η αρχιτεκτονική μεγαλοπρέπεια του Κριεζή αναδεικνύεται μέσα από 46 δωμάτια, σουίτες, apartments και pieds-à-terre, το καθένα με τη δική του ταυτότητα, καθώς και μέσα από το DOLLI·S rooftop restaurant και την εμβληματική infinity pool, που δημιουργεί την αίσθηση ότι κανείς κολυμπά κάτω από τον ίδιο τον Παρθενώνα.«Η ανάδειξη του THE DOLLI ως No. 1 City Hotel in Athens από τους αναγνώστες του Travel + Leisure είναι μια εξαιρετικά συγκινητική τιμή, ακριβώς επειδή προέρχεται από τους επισκέπτες μας», δήλωσε η κα Δασκαλαντωνάκη. «Από την πρώτη στιγμή, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα Hotel to Live — έναν τόπο με ψυχή, χαρακτήρα και αυθεντική αίσθηση φιλοξενίας, που να συνδέει τον επισκέπτη με την Αθήνα με τρόπο ουσιαστικό και προσωπικό. Αυτή η διάκριση έχει ιδιαίτερη αξία για εμάς, γιατί δείχνει ότι οι επισκέπτες αναγνωρίζουν την αγάπη, τη φροντίδα και την προσοχή που έχουμε αφιερώσει σε κάθε λεπτομέρεια του THE DOLLI. Γι’ αυτό είμαστε βαθιά ευγνώμονες».Η νέα αυτή αναγνώριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών βραβεύσεων για το THE DOLLI, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία διεθνώς.