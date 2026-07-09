Η Stoiximan απέκτησε την πιστοποίηση Great Place To Work®

Η σημαντική αυτή διάκριση βασίζεται στις άμεσες, ανώνυμες και εμπιστευτικές αξιολογήσεις των ίδιων των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι μοιράστηκαν τη βιωματική τους εμπειρία σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον, την εταιρική κουλτούρα, τις σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας, την ποιότητα της ηγεσίας, καθώς και τις ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης που προσφέρει η Stoiximan.Η πιστοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Stoiximan και επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυσή της στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας. Μέσα από ένα πλαίσιο δράσεων που ενισχύει την ανάπτυξη, την ευημερία, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συμπερίληψης και συνεργασίας, η εταιρεία δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε οι εργαζόμενοι της, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να εξελίσσονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μετακίνηση των ανθρώπων της σε νέα, πλήρως ανακαινισμένα γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με χώρους σχεδιασμένους να εξυπηρετούν τη συνεργασία και την καθημερινή εργασία.Παράλληλα, ενισχύθηκαν και προστέθηκαν νέες δράσεις για την ευεξία των ανθρώπων της Stoiximan, όπως εβδομαδιαία προγράμματα training στο γραφείο, συνεδρίες με διατροφολόγο και υγιεινές επιλογές πρωινού. Η καθημερινότητα στην Stoiximan περιλαμβάνει σειρά από events και meet & greet με κορυφαίους αθλητές και προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού που στηρίζει η εταιρεία. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν από κοντά αθλητές, όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Μίλτος Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη, η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, οι Legends του 2004 και πολλούς ακόμα.δήλωσε: «Η πιστοποίησή μας από το Great Place To Work® αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, καθώς προέρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους μας. Για εμάς, η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τη συνεργασία αποτελεί μια στρατηγική επιλογή και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας. Η διάκριση αυτή μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης, μάθησης και εξέλιξης για όλους».Η πιστοποίηση Great Place To Work® έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η εμπειρία των ανθρώπων της Stoiximan αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας να δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο κάθε μέλος της ομάδας αισθάνεται ότι ανήκει. Παράλληλα, αποτελεί κίνητρο για τη συνέχιση των πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ευημερία, την επαγγελματική ανάπτυξη και τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων.