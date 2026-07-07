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Mania the Abba Tribute - « You can dance, you can jive, having the time of your life…..» το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2027 στο Christmas Theater
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Mania the Abba Tribute - « You can dance, you can jive, having the time of your life…..» το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2027 στο Christmas Theater

Dancing queen, Mamma Mia, The winner takes it all, Thank you for the music, Waterloo, Money money money, Gimme gimme, I have a dream…
Και πολλά ακόμα τραγούδια σε μία νύχτα που θα θυμόμαστε για χρόνια…

Mania the Abba Tribute - « You can dance, you can jive, having the time of your life…..» το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2027 στο Christmas Theater
Δύο ώρες γεμάτες μουσική, χορό και στίχους γεμάτους αγάπη. Η παράσταση αναπαράγει τον ήχο των ABBA πάντα με σεβασμό. Οι MANIA THE ABBA TRIBITE δεν είναι μόνο για όσους μεγάλωσαν στους ρυθμούς του αείμνηστου συγκροτήματος αλλά είναι και για τους νέους που λατρεύουν τη μουσική τους κι ας μην είχαν ποτέ την ευκαιρία να τους δουν από κοντά.

Mania the Abba Tribute - « You can dance, you can jive, having the time of your life…..» το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2027 στο Christmas Theater



Οι ABBA είναι ίσως ένα από τα συγκροτήματα που έχουν αγαπηθεί όσο λίγα στον χώρο της ποπ μουσικής.

Η κορυφαία παραγωγή MANIA THE ABBA TRIBUTE, που αναβιώνει με τον πιο πιστό τρόπο τη δύναμη και την ομορφιά της μουσικής των Abba, καθώς και την εκρηκτική σκηνική τους ενέργεια, παρουσιάζεται από το 1999 συνεχώς σε όλο τον κόσμο. Με πάνω από 3 εκατομμύρια θεατές σε πάνω από 30 χώρες συνεχίζει τις περιοδείες και έρχεται στην Αθήνα για μια ακόμα φορά. Αυτή η θρυλική παραγωγή έχει ήδη χαρίσει δύο αξέχαστες βραδιές στο Αθηναϊκό κοινό και έχει καταγράψει δύο συνεχόμενα sold out λικνίζοντας στους ρυθμούς τους μικρούς και μεγάλους.

Mania the Abba Tribute - « You can dance, you can jive, having the time of your life…..» το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2027 στο Christmas Theater


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