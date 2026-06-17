Το PLAYMOBIL Odyssey Experience στη Navarino Agora
Το PLAYMOBIL Odyssey Experience στη Navarino Agora
Ένα μυθικό ταξίδι στον κόσμο της Οδύσσειας, η απόλυτη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους γεμάτο μύθους, θρύλους και αυθεντική διασκέδαση που πραγματοποιήθηκε στη Navarino Agora
Η Navarino Agora, το σημείο συνάντησης για τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, το shopping και την ψυχαγωγία στην Costa Navarino, φιλοξένησε το PLAYMOBIL Odyssey Experience το Σάββατο 13 Ιουνίου (16:00 - 20:00) και την Κυριακή 14 Ιουνίου (11:00 - 16:00), με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή ανοιχτή για όλους. Το θεματικό διήμερο γεμάτο παιχνίδι, φαντασία και περιπέτεια, προσκάλεσε τους μικρούς επισκέπτες να ανακαλύψουν τον μυθικό κόσμο της Οδύσσειας, με την υπογραφή της PLAYMOBIL. Στο PLAYMOBIL Kids Playpark, τα παιδιά γίνονται πρωταγωνιστές στο ταξίδι του Οδυσσέα, ακολουθούν τα βήματά του και ζουν τις περιπέτειές του μέσα από διαδραστικές εμπειρίες και δημιουργικές δραστηριότητες.
Ήταν ένα συναρπαστικό διήμερο για μικρούς και μεγάλους, με θεματικές εμπειρίες εμπνευσμένες από την Οδύσσεια:
Mascot Experience – «Οι ήρωες της Οδύσσειας ζωντανεύουν»
Οι ήρωες συνάντησαν τα παιδιά μέσα από ένα διαδραστικό show με performers, με παραστάσεις και παιχνίδι. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με meet & greet, όπου οι μικροί επισκέπτες γνώρισαν τους ήρωες και φωτογραφήθηκαν μαζί τους.
Interactive Game Zone – «Σημάδεψε τον Κύκλωπα»
Εμπνευσμένο από τη συνάντηση του Οδυσσέα με τον Κύκλωπα, το παιχνίδι στόχου συνδύασε δοκιμασίες και ελεύθερο παιχνίδι, καλώντας τα παιδιά να λάβουν μέρος σε μια αποστολή γεμάτη δράση.
Face Painting – «Μικροί Ήρωες της Οδύσσειας»
Τα παιδιά μεταμορφώθηκαν σε χαρακτήρες της Οδύσσειας μέσα από θεματικά σχέδια: από Κύκλωπες και πολεμιστές έως σύμβολα ηρώων.
Παράλληλα, υπήρχαν θεματικά εργαστήρια που ενθάρρυναν τους μικρούς φίλους να δημιουργήσουν τον δικό τους μύθο:
«Η Ασπίδα του Οδυσσέα»
Τα παιδιά σχεδίασαν και διακόσμησα τη δική τους ασπίδα, δημιουργώντας ένα προσωπικό σύμβολο δύναμης, το οποίο πήραν μαζί τους.
«Το Καράβι του Οδυσσέα»
Μαθαίνοντας την τέχνη του origami, κατασκεύασαν ένα καράβι εμπνευσμένο από το ταξίδι του Οδυσσέα, συνδέοντας τη δημιουργία με την έννοια του ταξιδιού και της εξερεύνησης.
«Ο Κόσμος της Οδύσσειας»
Μέσα από δημιουργικό παιχνίδι με πλαστελίνη, τα παιδιά δημιούργησαν τον κόσμο του Οδυσσέα ακριβώς όπως τον είχαν φανταστεί και έδωσαν μορφή σε καράβια, κύματα και μυθικά πλάσματα.
Σημειωτέον, έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, η Navarino Agora φιλοξενεί το PLAYMOBIL kids Play Park, έναν θεματικό χώρο δημιουργικής απασχόλησης ανοικτό για όλους, όπου η Οδύσσεια, οι μύθοι και οι ήρωες της αρχαιότητας συναντούν τον σύγχρονο κόσμο των PLAYMOBIL, δημιουργώντας μία μοναδική εμπειρία παιχνιδιού, φαντασίας και εξερεύνησης για μικρούς και μεγάλους.
Ήταν ένα συναρπαστικό διήμερο για μικρούς και μεγάλους, με θεματικές εμπειρίες εμπνευσμένες από την Οδύσσεια:
Mascot Experience – «Οι ήρωες της Οδύσσειας ζωντανεύουν»
Οι ήρωες συνάντησαν τα παιδιά μέσα από ένα διαδραστικό show με performers, με παραστάσεις και παιχνίδι. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με meet & greet, όπου οι μικροί επισκέπτες γνώρισαν τους ήρωες και φωτογραφήθηκαν μαζί τους.
Interactive Game Zone – «Σημάδεψε τον Κύκλωπα»
Εμπνευσμένο από τη συνάντηση του Οδυσσέα με τον Κύκλωπα, το παιχνίδι στόχου συνδύασε δοκιμασίες και ελεύθερο παιχνίδι, καλώντας τα παιδιά να λάβουν μέρος σε μια αποστολή γεμάτη δράση.
Face Painting – «Μικροί Ήρωες της Οδύσσειας»
Τα παιδιά μεταμορφώθηκαν σε χαρακτήρες της Οδύσσειας μέσα από θεματικά σχέδια: από Κύκλωπες και πολεμιστές έως σύμβολα ηρώων.
Παράλληλα, υπήρχαν θεματικά εργαστήρια που ενθάρρυναν τους μικρούς φίλους να δημιουργήσουν τον δικό τους μύθο:
«Η Ασπίδα του Οδυσσέα»
Τα παιδιά σχεδίασαν και διακόσμησα τη δική τους ασπίδα, δημιουργώντας ένα προσωπικό σύμβολο δύναμης, το οποίο πήραν μαζί τους.
«Το Καράβι του Οδυσσέα»
Μαθαίνοντας την τέχνη του origami, κατασκεύασαν ένα καράβι εμπνευσμένο από το ταξίδι του Οδυσσέα, συνδέοντας τη δημιουργία με την έννοια του ταξιδιού και της εξερεύνησης.
«Ο Κόσμος της Οδύσσειας»
Μέσα από δημιουργικό παιχνίδι με πλαστελίνη, τα παιδιά δημιούργησαν τον κόσμο του Οδυσσέα ακριβώς όπως τον είχαν φανταστεί και έδωσαν μορφή σε καράβια, κύματα και μυθικά πλάσματα.
Σημειωτέον, έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, η Navarino Agora φιλοξενεί το PLAYMOBIL kids Play Park, έναν θεματικό χώρο δημιουργικής απασχόλησης ανοικτό για όλους, όπου η Οδύσσεια, οι μύθοι και οι ήρωες της αρχαιότητας συναντούν τον σύγχρονο κόσμο των PLAYMOBIL, δημιουργώντας μία μοναδική εμπειρία παιχνιδιού, φαντασίας και εξερεύνησης για μικρούς και μεγάλους.
The Westin Resort Costa Navarino
Ως γνωστόν, η Costa Navarino βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου.
Το The Westin Resort Costa Navarino, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για οικογένειες καθώς προσφέρει στους επισκέπτες πληθώρα εμπειριών που συνδυάζουν ψυχαγωγία, άθληση, εκπαίδευση και πολιτισμό. Εδώ, η άθληση μετατρέπεται σε περιπέτεια και αποτελεί πηγή έμπνευσης, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα αθλητικών
δραστηριοτήτων που προσελκύει παιδιά όλων των ηλικιών και τα ενθαρρύνει να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες. Ενδεικτικά:
Juventus Academy Resort Experience: 29 Ιουνίου έως τις 29 Αυγούστου για παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως 15 ετών λάτρεις του ποδοσφαίρου που θέλουν εξελιχθούν δίπλα σε επίσημους προπονητές της Juventus, μέσα από ένα πρόγραμμα βασισμένο στη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία της ομάδας.
Junior Tennis Camps: στο Mouratoglou Tennis Centre, 15 Ιουνίου - 30 Αυγούστου 2026 για παιδιά από 5 ετών και πάνω με εξειδικευμένη μεθοδολογία και εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών
NBA Basketball School: 8 Ιουνίου - 12 Σεπτεμβρίου 2026 με ένα δυναμικό πρόγραμμα για επίδοξους παίκτες και παίκτριες 6-18 ετών, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
Summer Sports Camp: ένα multi-sports camp με 10 διαφορετικά
Αθλήματα.
Οι μικροί επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν στιγμές παιχνιδιού στο ανανεωμένο Aqua Park με 6 νεροτσουλήθρες, καταρράκτες και παιδικές πισίνες, ενώ το Cocoon και το SandCastle, προσφέρουν συναρπαστικές δραστηριότητες αναψυχής και εκπαίδευσης μέσα από την εξερεύνηση και τη δημιουργία. Τη φετινή χρονιά στο Sandcastle παιδία ηλικίας 4-12 ετών ανακαλύπτουν τον δικό τους ήρωα μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδι και δημιουργική εξερεύνηση της μυθολογίας. Οι μικροί επισκέπτες συλλέγουν σφραγίδες ολοκληρώνοντας διαφορετικές δοκιμασίες, εμπνευσμένες από πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας, όπως ο Οδυσσέας για τη δημιουργικότητα, ο Ηρακλής για τη γενναιότητα και ο Θησέας για την ευφυΐα.
H Navarino Agora, είναι ένας διαδραστικός χώρος με περισσότερα από 20 καταστήματα, όπου οι επισκέπτες θα βρουν επώνυμα είδη ένδυσης, υπόδησης και beachwear, αξεσουάρ, οπτικά, κοσμήματα, βιβλία, προϊόντα ομορφιάς και υγείας, αντικείμενα για το σπίτι, παράλληλα με υπηρεσίες ομορφιάς, πωλητήριο μουσείου, θερινό σινεμά κι εμπειρίες VR.
Τη φετινή χρονιά μια σκηνή αφιερωμένη στο street food κι αναβαθμισμένα μενού από τα ήδη αγαπημένα εστιατόρια, καθώς κι ένα γνωστό concept store με ethnic boho ταυτότητα, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλες τις ηλικίες και κάθε στιγμή της ημέρας, ενώ την εικόνα συμπληρώνει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων.
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