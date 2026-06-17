Το PLAYMOBIL Odyssey Experience στη Navarino Agora

Ως γνωστόν, η Costa Navarino βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου.Το The Westin Resort Costa Navarino, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για οικογένειες καθώς προσφέρει στους επισκέπτες πληθώρα εμπειριών που συνδυάζουν ψυχαγωγία, άθληση, εκπαίδευση και πολιτισμό. Εδώ, η άθληση μετατρέπεται σε περιπέτεια και αποτελεί πηγή έμπνευσης, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα αθλητικώνδραστηριοτήτων που προσελκύει παιδιά όλων των ηλικιών και τα ενθαρρύνει να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες. Ενδεικτικά:29 Ιουνίου έως τις 29 Αυγούστου για παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως 15 ετών λάτρεις του ποδοσφαίρου που θέλουν εξελιχθούν δίπλα σε επίσημους προπονητές της Juventus, μέσα από ένα πρόγραμμα βασισμένο στη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία της ομάδας.στο Mouratoglou Tennis Centre, 15 Ιουνίου - 30 Αυγούστου 2026 για παιδιά από 5 ετών και πάνω με εξειδικευμένη μεθοδολογία και εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών8 Ιουνίου - 12 Σεπτεμβρίου 2026 με ένα δυναμικό πρόγραμμα για επίδοξους παίκτες και παίκτριες 6-18 ετών, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτωνένα multi-sports camp με 10 διαφορετικάΑθλήματα.Οι μικροί επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν στιγμές παιχνιδιού στο ανανεωμένο Aqua Park με 6 νεροτσουλήθρες, καταρράκτες και παιδικές πισίνες, ενώ το Cocoon και το SandCastle, προσφέρουν συναρπαστικές δραστηριότητες αναψυχής και εκπαίδευσης μέσα από την εξερεύνηση και τη δημιουργία. Τη φετινή χρονιά στο Sandcastle παιδία ηλικίας 4-12 ετών ανακαλύπτουν τον δικό τους ήρωα μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδι και δημιουργική εξερεύνηση της μυθολογίας. Οι μικροί επισκέπτες συλλέγουν σφραγίδες ολοκληρώνοντας διαφορετικές δοκιμασίες, εμπνευσμένες από πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας, όπως ο Οδυσσέας για τη δημιουργικότητα, ο Ηρακλής για τη γενναιότητα και ο Θησέας για την ευφυΐα.H Navarino Agora, είναι ένας διαδραστικός χώρος με περισσότερα από 20 καταστήματα, όπου οι επισκέπτες θα βρουν επώνυμα είδη ένδυσης, υπόδησης και beachwear, αξεσουάρ, οπτικά, κοσμήματα, βιβλία, προϊόντα ομορφιάς και υγείας, αντικείμενα για το σπίτι, παράλληλα με υπηρεσίες ομορφιάς, πωλητήριο μουσείου, θερινό σινεμά κι εμπειρίες VR.Τη φετινή χρονιά μια σκηνή αφιερωμένη στο street food κι αναβαθμισμένα μενού από τα ήδη αγαπημένα εστιατόρια, καθώς κι ένα γνωστό concept store με ethnic boho ταυτότητα, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλες τις ηλικίες και κάθε στιγμή της ημέρας, ενώ την εικόνα συμπληρώνει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων.