Το Πλαίσιο και η Miele προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία απόδρασης στην Κύθνο με τη FlyHoper
Το Πλαίσιο και η Miele προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία απόδρασης στην Κύθνο με τη FlyHoper
To Πλαίσιο και η Miele επιβραβεύουν όσους επιλέξουν οικιακές συσκευές Miele, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας και μετακίνησης στην Κύθνο
Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές που θα πραγματοποιήσουν αγορές συσκευών Miele συνολικής αξίας 9.900€ και άνω στα καταστήματα Πλαίσιο, από τις 11 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026, θα λάβουν ως δώρο μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόδρασης για δύο άτομα στο κυκλαδίτικο νησί.
Το πακέτο περιλαμβάνει μεταφορά με ελικόπτερο της FlyHoper από την Αθήνα προς την Κύθνο και επιστροφή αυθημερόν, καθώς και δωρεάν γεύμα για δύο άτομα στο εστιατόριο «Άριας».
Η πρωτοβουλία αυτή έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια επιπλέον εμπειρία υψηλής αξίας σε όσους επιλέγουν την κορυφαία ποιότητα, την καινοτομία και την τεχνολογία των οικιακών συσκευών Miele.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά και τα συμμετέχοντα προϊόντα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα καταστήματα Πλαίσιο ή να επισκεφθούν τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. H προσφορά ισχύει για όλους τους καταναλωτές που θα επιλέξουν οικιακές συσκευές Miele συνολικής αξίας 9.900€ και άνω, αποκλειστικά στο Πλαίσιο.
Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Το πακέτο περιλαμβάνει μεταφορά με ελικόπτερο της FlyHoper από την Αθήνα προς την Κύθνο και επιστροφή αυθημερόν, καθώς και δωρεάν γεύμα για δύο άτομα στο εστιατόριο «Άριας».
Η πρωτοβουλία αυτή έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια επιπλέον εμπειρία υψηλής αξίας σε όσους επιλέγουν την κορυφαία ποιότητα, την καινοτομία και την τεχνολογία των οικιακών συσκευών Miele.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά και τα συμμετέχοντα προϊόντα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα καταστήματα Πλαίσιο ή να επισκεφθούν τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. H προσφορά ισχύει για όλους τους καταναλωτές που θα επιλέξουν οικιακές συσκευές Miele συνολικής αξίας 9.900€ και άνω, αποκλειστικά στο Πλαίσιο.
Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
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