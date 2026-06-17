‘Το λέει η τσέπη σου’ - Γνώρισε τη νέα καμπάνια της Snappi

Η καμπάνια, που βασίζεται στην ιδέα ότι ο καθένας μας έχει διαφορετική σχέση με τα χρήματά του, δίνει ζωή στις καθημερινές χρηματοοικονομικές μας συνήθειες μέσω έξι ξεχωριστών ‘χαρακτήρων-τσέπης’. Κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύει μια διαφορετική νοοτροπία, από την αποταμίευση και τον προγραμματισμό μέχρι την εξερεύνηση νέων προορισμών, την απόλαυση νέων εμπειριών, την ανακάλυψη προσφορών και ανταμοιβών, καθώς και τη διαχείριση των οικονομικών με τρόπο που ταιριάζει στον χαρακτήρα του καθενός. Στη Snappi πιστεύουμε ότι η χρηματοοικονομική ευεξία ξεκινά με την κατανόηση του εαυτού σου και τη διαμόρφωση συνηθειών που ταιριάζουν στον χαρακτήρα σου.Η δημιουργική ιδέα αναδεικνύει τα προϊόντα και τα πλεονεκτήματα της Snappi που υποστηρίζουν την καθημερινή ζωή των πελατών της, όπως το 1% επιτόκιο αποταμίευσης, χωρίς ελάχιστο ή μέγιστο όριο υπολοίπου, και χωρίς την ανάγκη να δεσμεύσουν τα χρήματά τους, 0% προμήθειες σε καθημερινές συναλλαγές σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκλειστικές προσφορές cashback και welcome rewards μέσω ενός αναπτυσσόμενου δικτύου συνεργατών, επιλογές για Pay Later και μια συνολική απρόσκοπτη ψηφιακή εμπειρία τραπεζικής.Η καμπάνια θα «τρέξει» καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μέσων όπως τηλεόραση, ψηφιακά μέσα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπαίθρια διαφήμιση, θερινά σινεμά, το Μετρό της Αθήνας, πλοία και ζωντανές εκδηλώσεις.Πέρα από τη διαφήμιση, η καμπάνια επεκτείνεται και στο What The Finance, την πρωτοβουλία χρηματοοικονομικής ευημερίας της Snappi, όπου οι ‘χαρακτήρες-τσέπες’ μεταμορφώνονται σε εκπαιδευτικά εργαλεία που βοηθούν τους καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα τις χρηματοοικονομικές συνήθειές τους και να ανακαλύψουν τρόπους διαχείρισης που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες και τον χαρακτήρα τους. Μέσω quiz, άρθρων, εκδηλώσεων και διαδραστικού περιεχομένου, η Snappi προσκαλεί όλους και όλες να ανακαλύψουν ποιος ‘χαρακτήρας-τσέπη’ τους εκφράζει περισσότερο και όλα όσα μπορούν να μάθουν σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων τους., δήλωσε: «Στη Snappi, δημιουργούμε καθημερινά μια τραπεζική εμπειρία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου, τον βάζει πραγματικά στο επίκεντρο και τον ανταμείβει για τον τρόπο που επιλέγει να ζει. Με τη φράση «Το λέει η τσέπη σου», θέλουμε να αναδείξουμε ότι ο καθένας έχει τη δική του μοναδική σχέση με τα χρήματα και ότι δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος προς τη χρηματοοικονομική ευημερία. Σε μια εποχή που οι καθημερινές οικονομικές προκλήσεις επηρεάζουν όλους μας, στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας με λύσεις που κάνουν πραγματική διαφορά στην καθημερινότητά τους. Η καμπάνια συνδυάζει ιστορίες, με προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα χρήματά τους με τρόπο που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες τους, να ενισχύσουν τις συνήθειες αποταμίευσής τους, και να αξιοποιούν καλύτερα κάθε ευρώ».Φέτος το καλοκαίρι, κάθε τσέπη έχει μια ιστορία να πει. Η μόνη ερώτηση είναι: ποια είναι η δική σου;Ανακάλυψε τη με τη Snappi.