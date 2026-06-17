Cyclades Cup: Μια ακόμη εξαιρετική διοργάνωση στο Αιγαίο
Cyclades Cup: Μια ακόμη εξαιρετική διοργάνωση στο Αιγαίο
Ένας προσεκτικά επιλεγμένος στόλος, δείπνα υπό το φως των κεριών σε έναν ιστορικό ελαιώνα και το αδιαμφισβήτητο πνεύμα των Κυκλάδων χαρακτήρισαν μία αξέχαστη εβδομάδα στην Αντίπαρο
Μετά από τέσσερις ημέρες αγώνων, εορτασμών και μοναδικών εμπειριών στην Αντίπαρο, η Cyclades Cup απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί μία από τις πιο περιζήτητες προσκλήσεις στο διεθνές ιστιοπλοϊκό ημερολόγιο.
Από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου 2026 και οργανωμένη σε συνεργασία με τον Yacht Club of Greece, η ρεγκάτα συγκέντρωσε έναν εξαιρετικό στόλο ιστιοπλοϊκών σκαφών, μια εκλεκτή ομάδα διεθνών συνεργατών και μια παγκόσμια κοινότητα που έλκεται εξίσου από την ατμόσφαιρα στη στεριά όσο και από τον ανταγωνισμό στη θάλασσα.
Μια φροντισμένη συνάντηση
Με τη συμμετοχή να περιορίζεται στα 25 σκάφη, η Cyclades Cup έχει πλέον φτάσει σε αυτό που οι διοργανωτές περιγράφουν ως την ιδανική της κλίμακα. Αντί να επιδιώκει την ανάπτυξη, η προτεραιότητα παραμένει η δημιουργία μιας εξαιρετικής εμπειρίας, η διατήρηση της ποιότητας του στόλου, η ενίσχυση των σχέσεων με τους συνεργάτες και η προστασία της ατμόσφαιρας που έχει γίνει συνώνυμη με τη διοργάνωση.
Ο φετινός στόλος αντικατόπτρισε το εύρος της σύγχρονης ιστιοπλοΐας υπερπολυτελών σκαφών, από κλασικές σκούνες και ocean-cruising yachts έως ορισμένα από τα πιο ανταγωνιστικά performance yachts που δραστηριοποιούνται σήμερα στη διεθνή σκηνή. Στον στόλο συμμετείχαν μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα στον σχεδιασμό και την κατασκευή σκαφών, όπως το θρυλικό MARI-CHA III, καθώς και ισχυρή παρουσία από Wally, Vitters, Perini Navi και Nautor Swan. Προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αίγλη, η J Class SHAMROCK V παρευρέθηκε ως θεατής και επίτιμη καλεσμένη.
«Έχουμε βρει την κλίμακα που μας ταιριάζει», δήλωσε η ιδρύτρια της Cyclades Cup Ίλια Ρήγα. «Ο στόχος δεν ήταν ποτέ να γίνουμε η μεγαλύτερη ρεγκάτα στη Μεσόγειο. Η προτεραιότητά μας είναι η ποιότητα· η ποιότητα του στόλου, των συνεργατών μας και, πάνω απ’ όλα, η ποιότητα της εμπειρίας.
Από την αρχή θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι ολοκληρωμένο. Η εξαιρετική ιστιοπλοΐα είναι απαραίτητη, αλλά το ίδιο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι, το περιβάλλον και η σύνδεση με τον πολιτισμό των νησιών. Αυτή η ισορροπία είναι που κάνει την Cyclades Cup μοναδική.»
Πέρα από τoυς αγώνες
Αν και η ιστιοπλοΐα παραμένει η καρδιά της διοργάνωσης, οι εμπειρίες στη στεριά συνεχίζουν να ξεχωρίζουν.
Οι καλεσμένοι είχαν την σπάνια πρόσβαση στον αρχαίο Ναό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό, μέσα από μια ιδιωτική εμπειρία που οργανώθηκε από την Πρωτοβουλία Κυκλαδικής Ταυτότητας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Ο χώρος, που συνήθως παραμένει κλειστός στο κοινό, άνοιξε αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες της Cyclades Cup, με τον επικεφαλής αρχαιολόγο Γιάννο Κουράγιο να καθοδηγεί μια ιδιωτική ξενάγηση σε μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των Κυκλάδων.
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της εβδομάδας ήταν στο Κτήμα Αγριλιά, όπου οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν για το ετήσιο Owners’ Dinner, που φιλοξενήθηκε από την IYC – The International Yacht Company και την Jetcraft. Καθώς ο ήλιος έδυε πάνω από την Αντίπαρο, το κρασί, τα κοκτέιλ και η ζωντανή μουσική έδωσαν τη θέση τους σε ένα δείπνο κάτω από τον έναστρο ουρανό, με ένα εντυπωσιακό τραπέζι φωτισμένο με κεριά μέσα σε έναν ιδιωτικό ελαιώνα. Η βραδιά απέδωσε τέλεια την ατμόσφαιρα και την αίσθηση περίστασης που χαρακτηρίζουν την Cyclades Cup.
Την ίδια στιγμή, τα νεότερα μέλη της κοινότητας συγκεντρώθηκαν στο Nepheli’s Beach Party, μεταφέροντας το πνεύμα φιλίας και σύνδεσης σε μια νέα γενιά ιστιοπλόων και καλεσμένων.
Από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου 2026 και οργανωμένη σε συνεργασία με τον Yacht Club of Greece, η ρεγκάτα συγκέντρωσε έναν εξαιρετικό στόλο ιστιοπλοϊκών σκαφών, μια εκλεκτή ομάδα διεθνών συνεργατών και μια παγκόσμια κοινότητα που έλκεται εξίσου από την ατμόσφαιρα στη στεριά όσο και από τον ανταγωνισμό στη θάλασσα.
Μια φροντισμένη συνάντηση
Με τη συμμετοχή να περιορίζεται στα 25 σκάφη, η Cyclades Cup έχει πλέον φτάσει σε αυτό που οι διοργανωτές περιγράφουν ως την ιδανική της κλίμακα. Αντί να επιδιώκει την ανάπτυξη, η προτεραιότητα παραμένει η δημιουργία μιας εξαιρετικής εμπειρίας, η διατήρηση της ποιότητας του στόλου, η ενίσχυση των σχέσεων με τους συνεργάτες και η προστασία της ατμόσφαιρας που έχει γίνει συνώνυμη με τη διοργάνωση.
Ο φετινός στόλος αντικατόπτρισε το εύρος της σύγχρονης ιστιοπλοΐας υπερπολυτελών σκαφών, από κλασικές σκούνες και ocean-cruising yachts έως ορισμένα από τα πιο ανταγωνιστικά performance yachts που δραστηριοποιούνται σήμερα στη διεθνή σκηνή. Στον στόλο συμμετείχαν μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα στον σχεδιασμό και την κατασκευή σκαφών, όπως το θρυλικό MARI-CHA III, καθώς και ισχυρή παρουσία από Wally, Vitters, Perini Navi και Nautor Swan. Προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αίγλη, η J Class SHAMROCK V παρευρέθηκε ως θεατής και επίτιμη καλεσμένη.
«Έχουμε βρει την κλίμακα που μας ταιριάζει», δήλωσε η ιδρύτρια της Cyclades Cup Ίλια Ρήγα. «Ο στόχος δεν ήταν ποτέ να γίνουμε η μεγαλύτερη ρεγκάτα στη Μεσόγειο. Η προτεραιότητά μας είναι η ποιότητα· η ποιότητα του στόλου, των συνεργατών μας και, πάνω απ’ όλα, η ποιότητα της εμπειρίας.
Από την αρχή θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι ολοκληρωμένο. Η εξαιρετική ιστιοπλοΐα είναι απαραίτητη, αλλά το ίδιο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι, το περιβάλλον και η σύνδεση με τον πολιτισμό των νησιών. Αυτή η ισορροπία είναι που κάνει την Cyclades Cup μοναδική.»
Πέρα από τoυς αγώνες
Αν και η ιστιοπλοΐα παραμένει η καρδιά της διοργάνωσης, οι εμπειρίες στη στεριά συνεχίζουν να ξεχωρίζουν.
Οι καλεσμένοι είχαν την σπάνια πρόσβαση στον αρχαίο Ναό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό, μέσα από μια ιδιωτική εμπειρία που οργανώθηκε από την Πρωτοβουλία Κυκλαδικής Ταυτότητας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Ο χώρος, που συνήθως παραμένει κλειστός στο κοινό, άνοιξε αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες της Cyclades Cup, με τον επικεφαλής αρχαιολόγο Γιάννο Κουράγιο να καθοδηγεί μια ιδιωτική ξενάγηση σε μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των Κυκλάδων.
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της εβδομάδας ήταν στο Κτήμα Αγριλιά, όπου οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν για το ετήσιο Owners’ Dinner, που φιλοξενήθηκε από την IYC – The International Yacht Company και την Jetcraft. Καθώς ο ήλιος έδυε πάνω από την Αντίπαρο, το κρασί, τα κοκτέιλ και η ζωντανή μουσική έδωσαν τη θέση τους σε ένα δείπνο κάτω από τον έναστρο ουρανό, με ένα εντυπωσιακό τραπέζι φωτισμένο με κεριά μέσα σε έναν ιδιωτικό ελαιώνα. Η βραδιά απέδωσε τέλεια την ατμόσφαιρα και την αίσθηση περίστασης που χαρακτηρίζουν την Cyclades Cup.
Την ίδια στιγμή, τα νεότερα μέλη της κοινότητας συγκεντρώθηκαν στο Nepheli’s Beach Party, μεταφέροντας το πνεύμα φιλίας και σύνδεσης σε μια νέα γενιά ιστιοπλόων και καλεσμένων.
Εξίσου χαρακτηριστική ήταν η επιστροφή του Pantaenius SUP Competition. Καθώς τα πληρώματα διαγωνίζονταν σε μια σειρά από ανάλαφρες δοκιμασίες, ιδιοκτήτες, καλεσμένοι και συναγωνιστές συγκεντρώθηκαν στην ακτή για να τους εμψυχώσουν, πριν απολαύσουν ένα χαλαρό beach barbecue. Το αποτέλεσμα ήταν ένα απόγευμα που ένωσε τον στόλο μακριά από την αγωνιστική ένταση και ανέδειξε το ανεπιτήδευτο πνεύμα που βρίσκεται στον πυρήνα της Cyclades Cup.
Η επιστροφή του μελτεμιού
Όπως και ο στόλος, έτσι και οι αγώνες είχαν ποικιλία.
Καθώς η εβδομάδα εξελισσόταν, οι συνθήκες βελτιώνονταν σταθερά, από ελαφριές και αβέβαιες αύρες έως ένα κλασικό φινάλε με μελτέμι. Η τελευταία ημέρα προσέφερε δυνατούς βόρειους ανέμους, έντονο ανταγωνισμό σε όλες τις πέντε κατηγορίες και το είδος της ιστιοπλοΐας για το οποίο φημίζονται οι Κυκλάδες.
Ο τίτλος Head of Fleet απονεμήθηκε στο BARONG D, αναγνωρίζοντας τη σταθερή απόδοσή του καθ’ όλη τη διάρκεια της ρεγκάτας.
Η ιδιοκτήτρια Zoe Chomarat δήλωσε: «Είναι η τρίτη μας χρονιά στην Cyclades Cup και αυτό που μας κάνει να επιστρέφουμε είναι ότι καμία διοργάνωση δεν μοιάζει με την προηγούμενη. Οι αγώνες είναι έντονα ανταγωνιστικοί, αλλά αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι το αίσθημα κοινότητας που αναπτύσσεται μέσα στην εβδομάδα. Το να μας απονέμεται ο τίτλος Head of Fleet είναι εξαιρετικά τιμητικό και ένας υπέροχος τρόπος να ολοκληρώσουμε μια αξέχαστη εβδομάδα στην Αντίπαρο.»
Οι νίκες ανά κατηγορία απονεμήθηκαν στα: PERSEUS (Apollo Class), NOMMO (Cyclades Class), BARONG D (Meltemi Class), WINDROSE OF AMSTERDAM (Nireas Class) και AIOLOS (Skyphian Class).
Ο Race Director Στρατής Ανδρεάδης δήλωσε: «Η φετινή ρεγκάτα απαίτησε προσαρμοστικότητα από διοργανωτές και αγωνιζόμενους. Από τις απαιτητικές αρχικές συνθήκες έως τους εξαιρετικούς αγώνες της τελευταίας ημέρας, ο στόλος επέδειξε υπομονή, δεξιοτεχνία και αθλητικό πνεύμα. Ήταν ένα ιδανικό κλείσιμο για ακόμη μία αξέχαστη διοργάνωση της Cyclades Cup.»
Ένα ταιριαστό φινάλε
Ο Platinum Partner UBS χορήγησε την τελευταία ημέρα των αγώνων και την Τελετή Απονομής, συνεχίζοντας μια συνεργασία που αποτελεί μέρος της ιστορίας της Cyclades Cup από την πρώτη της χρονιά.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου, με περισσότερους από 600 ιδιοκτήτες, καλεσμένους, πληρώματα και μέλη της τοπικής κοινότητας. Η βραδιά περιλάμβανε παραδοσιακές χορευτικές παραστάσεις από τοπικούς συλλόγους και μαθητές, αντανακλώντας τη στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της διοργάνωσης και του νησιού τα τελευταία τρία χρόνια. Οι καλεσμένοι κάθισαν σε μακριά κοινά τραπέζια κάτω από τα αστέρια, απολαμβάνοντας την τελευταία γιορτή της εβδομάδας, συνοδευόμενη από κρασιά της La Scolca και τη ζεστή φιλοξενία που χαρακτηρίζει την Cyclades Cup.
Η τελετή ανέδειξε επίσης τη συνεχιζόμενη δέσμευση της διοργάνωσης στην υποστήριξη τοπικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για το Δημοτικό Σχολείο Αντιπάρου, τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αντιπάρου και την Πρωτοβουλία Κυκλαδικής Ταυτότητας.
«Αυτό που κάνει την Cyclades Cup τόσο ξεχωριστή είναι η ικανότητά της να συνδυάζει την αθλητική αριστεία με μια αυθεντική αίσθηση κοινότητας και τόπου. Καθώς η διοργάνωση συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένει βαθιά συνδεδεμένη με την Αντίπαρο και τους ανθρώπους που την καθιστούν δυνατή. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε αυτό το πνεύμα και αποτελούμε μέρος της συνεχούς επιτυχίας της», δηλωσε ο Νάσος Θανόπουλος, Head Wealth Management Greece & Cyprus, UBS Switzerland AG
Καθώς μια ακόμη διοργάνωση πέρασε στην ιστορία, αυτό που μένει δεν είναι απλώς τα αποτελέσματα, αλλά οι φιλίες που ανανεώθηκαν, οι ιστορίες που μοιράστηκαν και οι εμπειρίες που συνεχίζουν να φέρνουν τους ανθρώπους πίσω στην Αντίπαρο, χρόνο με τον χρόνο.
Η Cyclades Cup θα επιστρέψει στην Αντίπαρο από 9 έως 12 Ιουνίου 2027.
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