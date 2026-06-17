Cyclades Cup: Μια ακόμη εξαιρετική διοργάνωση στο Αιγαίο

BARONG D ,Head of Fleet - Credit Nikolaos Zagas

Despotiko Tour - Credit Nikolaos Zagas

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Μετά από τέσσερις ημέρες αγώνων, εορτασμών και μοναδικών εμπειριών στην Αντίπαρο, η Cyclades Cup απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί μία από τις πιο περιζήτητες προσκλήσεις στο διεθνές ιστιοπλοϊκό ημερολόγιο.Από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου 2026 και οργανωμένη σε συνεργασία με τον Yacht Club of Greece, η ρεγκάτα συγκέντρωσε έναν εξαιρετικό στόλο ιστιοπλοϊκών σκαφών, μια εκλεκτή ομάδα διεθνών συνεργατών και μια παγκόσμια κοινότητα που έλκεται εξίσου από την ατμόσφαιρα στη στεριά όσο και από τον ανταγωνισμό στη θάλασσα.Με τη συμμετοχή να περιορίζεται στα 25 σκάφη, η Cyclades Cup έχει πλέον φτάσει σε αυτό που οι διοργανωτές περιγράφουν ως την ιδανική της κλίμακα. Αντί να επιδιώκει την ανάπτυξη, η προτεραιότητα παραμένει η δημιουργία μιας εξαιρετικής εμπειρίας, η διατήρηση της ποιότητας του στόλου, η ενίσχυση των σχέσεων με τους συνεργάτες και η προστασία της ατμόσφαιρας που έχει γίνει συνώνυμη με τη διοργάνωση.Ο φετινός στόλος αντικατόπτρισε το εύρος της σύγχρονης ιστιοπλοΐας υπερπολυτελών σκαφών, από κλασικές σκούνες και ocean-cruising yachts έως ορισμένα από τα πιο ανταγωνιστικά performance yachts που δραστηριοποιούνται σήμερα στη διεθνή σκηνή. Στον στόλο συμμετείχαν μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα στον σχεδιασμό και την κατασκευή σκαφών, όπως το θρυλικό MARI-CHA III, καθώς και ισχυρή παρουσία από Wally, Vitters, Perini Navi και Nautor Swan. Προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αίγλη, η J Class SHAMROCK V παρευρέθηκε ως θεατής και επίτιμη καλεσμένη.«Έχουμε βρει την κλίμακα που μας ταιριάζει», δήλωσε η ιδρύτρια της Cyclades Cup Ίλια Ρήγα. «Ο στόχος δεν ήταν ποτέ να γίνουμε η μεγαλύτερη ρεγκάτα στη Μεσόγειο. Η προτεραιότητά μας είναι η ποιότητα· η ποιότητα του στόλου, των συνεργατών μας και, πάνω απ’ όλα, η ποιότητα της εμπειρίας.Από την αρχή θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι ολοκληρωμένο. Η εξαιρετική ιστιοπλοΐα είναι απαραίτητη, αλλά το ίδιο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι, το περιβάλλον και η σύνδεση με τον πολιτισμό των νησιών. Αυτή η ισορροπία είναι που κάνει την Cyclades Cup μοναδική.»Αν και η ιστιοπλοΐα παραμένει η καρδιά της διοργάνωσης, οι εμπειρίες στη στεριά συνεχίζουν να ξεχωρίζουν.Οι καλεσμένοι είχαν την σπάνια πρόσβαση στον αρχαίο Ναό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό, μέσα από μια ιδιωτική εμπειρία που οργανώθηκε από την Πρωτοβουλία Κυκλαδικής Ταυτότητας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Ο χώρος, που συνήθως παραμένει κλειστός στο κοινό, άνοιξε αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες της Cyclades Cup, με τον επικεφαλής αρχαιολόγο Γιάννο Κουράγιο να καθοδηγεί μια ιδιωτική ξενάγηση σε μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των Κυκλάδων.Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της εβδομάδας ήταν στο Κτήμα Αγριλιά, όπου οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν για το ετήσιο Owners’ Dinner, που φιλοξενήθηκε από την IYC – The International Yacht Company και την Jetcraft. Καθώς ο ήλιος έδυε πάνω από την Αντίπαρο, το κρασί, τα κοκτέιλ και η ζωντανή μουσική έδωσαν τη θέση τους σε ένα δείπνο κάτω από τον έναστρο ουρανό, με ένα εντυπωσιακό τραπέζι φωτισμένο με κεριά μέσα σε έναν ιδιωτικό ελαιώνα. Η βραδιά απέδωσε τέλεια την ατμόσφαιρα και την αίσθηση περίστασης που χαρακτηρίζουν την Cyclades Cup.Την ίδια στιγμή, τα νεότερα μέλη της κοινότητας συγκεντρώθηκαν στο Nepheli’s Beach Party, μεταφέροντας το πνεύμα φιλίας και σύνδεσης σε μια νέα γενιά ιστιοπλόων και καλεσμένων.