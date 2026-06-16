H Cyclon στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026

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Πιστή στο ετήσιο ραντεβού της με τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ηδίνει δυναμικό παρών στο 70ο Ράλλυ Ακρόπολις, που θα πραγματοποιηθεί στις 25-28 Ιουνίου. Όπως είναι γνωστό το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ένας από τους σπουδαιότερους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC).Η Cyclon έχει να επιδείξει συνεχή παρουσία στον θεσμό του Ράλλυ Ακρόπολις, μια παράδοση που ξεκίνησε τη δεκαετία του '80. Τότε το εμβληματικό δίδυμο των "Jigger"-Κώστα Στεφανή πρωταγωνιστούσε, τερματίζοντας στην πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης και στην κορυφή των ελληνικών πληρωμάτων επί πέντε συναπτά έτη, από το 1988 έως το 1992.Δεκαετίες αργότερα, η φιλοσοφία παραμένει η ίδια: αναζήτηση και στήριξη ταλέντων που αφήνουν το αποτύπωμά τους στις χωμάτινες διαδρομές της Ελλάδας.Στο πλευρό του πολλά υποσχόμενου Matteo Fontana, παγκόσμιου πρωταθλητή WRC 3 για το έτος 2025, ενός από τα ανερχόμενα ταλέντα στην παγκόσμια σκηνή των Ράλλυ, στέκεται σήμερα η Cyclon, μέλος του Ομίλου Motor Oil. Ο 23χρονος Ιταλός έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα και τις χωμάτινες διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς το 2024 κατέκτησε στον ίδιο αγώνα τη νίκη μεταξύ των αυτοκινήτων της κατηγορίας Rally3 και τερμάτισε στη 15η θέση της γενικής κατάταξης.Το Ράλλυ Ακρόπολις καλεί οχήματα και πληρώματα να ξεπεράσουν τα όριά τους και να επιδείξουν αντοχή και αξιοπιστία. Αυτά τα δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν τα λιπαντικά της Cyclon και αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο για τον Matteo Fontana και τον συνοδηγό του Alessandro Arnaboldi.«Ανυπομονούμε για την έναρξη της δράσης στο 70ο Ράλλυ Ακρόπολης, με την υπερειδική διαδρομή στο Ελληνικό και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τον ταλαντούχο Matteo», δήλωσε o Βασίλης Μόνος, Εμπορικός Διευθυντής LPC.