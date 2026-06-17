Γιώργος Περρής «Μαζί ή Κανείς»

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O Γιώργος Περρής, ο αγαπημένος τραγουδιστής που έχει την ικανότητα να μπαίνει στις καρδιές μας με την βελούδινη του φωνή αλλά και την δυνατότητα του να ερμηνεύει ελληνικά και ξένα τραγούδια ενώνοντας μουσικούς κόσμους από την Ελλάδα αλλά και την Γαλλία ως την Αμερική, μας καλεί να ζήσουμε μια μαγική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Τρίτη 9 Ιουλίου.Τον περασμένο Οκτώβρη μας κάλεσε στην γιορτή του στο Θέατρο Παλλάς στην καρδιά της Αθήνας και μας ταξίδεψε στον “αστερισμό” του τελευταίου του πολυσυλλεκτικού του άλμπουμ με τίτλο “Μαζί ή κανείς” - που είναι και ο τίτλος της συναυλίας του - αλλά και στο σύμπαν των παλιότερων τραγουδιών του συνδυάζοντάς τα με ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες που αγαπάει να τραγουδάει και μας έφτιαξε ένα ιδανικό soundtrack με φως και μεγάλες συγκινήσεις. Ένα δείγμα εκείνης της βραδιάς στο κατάμεστο αθηναϊκό θέατρο κυκλοφορεί από την Universal Music σε όλες τις πλατφόρμες με τίτλο “George Perris in Concert”.Ο Γιώργος Περρής μετά από δύο χρόνια επιστρέφει στον πανέμορφο Κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε μαζί του, να ξεδώσουμε μαζί του, να συγκινηθούμε μαζί του, να δραπετεύσουμε μαζί του για όσο διαρκεί το playlist που μας έχει ετοιμάσει μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του μουσικούς και να φτιάξουμε μια καινούρια ανάμνηση, να ζήσουμε μια βραδιά “μαζί” χωρίς να λείπει “κανείς”.Ο διεθνώς καταξιωμένος ερμηνευτής Γιώργος Περρής, πριν λίγες ημέρες, τιμήθηκε με τον τίτλο του Chevalier des Arts et des Lettres (Ιππότης των Γραμμάτων και Τεχνών) από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει η Γαλλία σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού.Η επίσημη τελετή παρασημοφόρησης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, κα Laurence Auer, παρουσία εκπροσώπων της πολιτιστικής, διπλωματικής και καλλιτεχνικής ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή λίστα των τιμώμενων προσωπικοτήτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον George Clooney και την Laetitia Casta, με τον Γιώργο Περρή να αποτελεί έναν από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που λαμβάνουν αυτή την αναγνώριση.Με αφορμή τη διάκριση, ο Γιώργος Περρής δήλωσε:«Η τιμή αυτή έχει για μένα βαθιά προσωπική σημασία. Η Γαλλία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μου και της καλλιτεχνικής μου πορείας. Την αποδέχομαι με μεγάλη ευγνωμοσύνη προς την ιερή τέχνη της μουσικής που μου έδωσε την ελευθερία να είμαι αυτός που ήθελα να είμαι».Με μια διεθνή καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες, εμφανίσεις σε κορυφαίες σκηνές ανά τον κόσμο και συνεργασίες με σπουδαίες προσωπικότητες της μουσικής, ο Γιώργος Περρής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες με διεθνή παρουσία. Παράλληλα, ως Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως της UNICEF, συνεχίζει να συνδέει την τέχνη με την κοινωνική προσφορά και τα δικαιώματα των παιδιών.Η απονομή του τίτλου Chevalier des Arts et des Lettres έρχεται να πιστοποιήσει τη συνολική του συμβολή στην προώθηση της μουσικής και του πολιτισμού, την αφοσίωση και το όραμα του για την τέχνη του τραγουδιού τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, καθώς και τον ρόλο του ως γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα, την Γαλλία και το διεθνές κοινό.ΠληροφορίεςΚήπος Μεγάρου ΜουσικήςΗμερομηνία: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026