Το Ούζο Πλωμαρίου συνεχίζει να υποστηρίζει την αριστεία των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Με μεγάλη χαρά, η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης αναγνωρίζει και επιβραβεύει την αριστεία του μεταπτυχιακού φοιτητή Νικόλαου Μπαή για την αφοσίωσή του στις σπουδές του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πλανητική και Περιβαλλοντική Αλλαγή: Διαχείριση και Τεχνολογία» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Ο Νικόλαος ξεχώρισε με βαθμό διπλώματος 9,51 και βραβεύτηκε στην τελετή αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λέσβο.Η διάκριση αυτή αποτελείπου πραγματοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχος της ποτοποιίας είναι η έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις του μέλλοντος.Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί για την Ποτοποιία μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν κοινό στόχο να προάγουν ένα καλύτερο αύριο μέσα από μια σειρά περιβαλλοντικών δράσεων αλλά και ενεργειών που συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου κι όχι μόνο.Με περισσότερα από 130 χρόνια ιστορίας και σημαντική διεθνή παρουσία, η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης συνεχίζει να επενδύει στον τόπο της, στους ανθρώπους και στο μέλλον. Από την παραγωγή έως τις κοινωνικές της πρωτοβουλίες, η εταιρεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ποιότητα και την πρόοδο.