Montblanc Father’s Day Gift Guide 2026

Ο πατέρας και η πατρική φιγούρα που διαμορφώνουν τη ζωή μας και συνεχίζουν να μας εμπνέουν αξίζουν να γιορτάζονται κάθε μέρα

Γιορτή του Πατέρα, η Montblanc τιμά τη διαχρονική και σταθερή παρουσία τους μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή δώρων. Πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι ο ηθοποιός Daniel Brühl, ο οποίος εμφανίζεται στο Montblanc Voyage of Panorama, ένα κινηματογραφικό βαγόνι τρένου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Wes Anderson στη μικρού μήκους ταινία “Let’s Write”. Εκεί, κάθε λεπτομέρεια μετατρέπεται σε ένα ταξίδι σύνδεσης, δημιουργικότητας και έκφρασης συναισθημάτων.



Κάθε δημιουργία της συλλογής διατίθεται σε ένα κομψό λευκό κουτί δώρου Montblanc, την ιδανική «λευκή σελίδα» για να εκφράσετε τις δικές σας λέξεις ευγνωμοσύνης.



Εμβληματικές πένες







Συνεχίζοντας την κληρονομιά αυτού του εμβληματικού σχεδίου, το Meisterstück Traveller Limited Edition 1924 Fountain Pen διαθέτει έναν πρωτοποριακό μηχανισμό αναπλήρωσης μελανιού με ένα μόνο πάτημα, απευθείας μέσω του σώματος της πένας. Η πένα παρουσιάζεται σε πολύτιμη ρητίνη κοραλλί απόχρωσης, με χαρακτηριστικά επιχρυσωμένα στοιχεία και χρυσό θόλο στο καπάκι που κοσμείται από το έμβλημα της Montblanc σε φίλντισι. Η επετειακή μύτη από συμπαγή χρυσό Au 750 φέρει χαραγμένο τον αριθμό «100» κάτω από τις χρονολογίες 1924 και 2024, τιμώντας την εκατονταετηρίδα του Meisterstück.



Για μια πιο σύγχρονη αισθητική προσέγγιση, το StarWalker PolarGreen Precious Resin Ballpoint Pen αντλεί έμπνευση από την ομορφιά του Βόρειου Σέλας. Ο διαφανής θόλος του καπακιού φωτίζεται διακριτικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, θυμίζοντας την κίνηση του σέλας στον νυχτερινό ουρανό, ενώ το κυματιστό μοτίβο στο καπάκι και το σώμα της πένας παραπέμπει στη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση του φαινομένου. Κατασκευασμένο από σκούρα πράσινη πολύτιμη ρητίνη και διακοσμημένο με πλατινέ λεπτομέρειες, προσδίδει μια ουράνια διάσταση σε κάθε λέξη που γράφεται.







Δερμάτινα είδη



Για τις καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες, ο Thin Briefcase από δέρμα Sartorial σε χακί απόχρωση συνδυάζει διαχρονική κομψότητα με λειτουργικό σχεδιασμό. Ξεχωρίζει για τις λαβές του, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από τη χαρακτηριστική αιχμηρή άκρη της μύτης μιας πένας.



Ιδανική επιλογή για την καταγραφή ιδεών εν κινήσει, η Medium Notebook Holder από χακί δέρμα με κοκκώδη υφή είναι σχεδιασμένη ώστε να φιλοξενεί εσωτερικά ένα σημειωματάριο Montblanc Medium Notebook και εξωτερικά ένα όργανο γραφής Montblanc για άμεση πρόσβαση.



Κλείσιμο

πρακτικό και κομψό καθημερινό σύντροφο, με χώρο για έως και πέντε πιστωτικές κάρτες.



Ταξιδιωτικά είδη



Συνδυάζοντας λειτουργικότητα και στυλ σε κάθε ταξίδι, η βαλίτσα #MY4810 Cabin Trolley παρουσιάζεται σε θερμή μεταλλική απόχρωση με λεπτομέρειες στο χρώμα noisette. Το χαρακτηριστικό μοτίβο Extreme XL της Montblanc συναντά την ελαφριά κατασκευή και την έξυπνη οργάνωση αποσκευών.



Η βαλίτσα μπορεί να συνδυαστεί με τη σκληρή Travel Case, η οποία προσαρμόζεται εύκολα στη λαβή της, καθώς και με το Washbag, που διαθέτει εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ για πρακτική οργάνωση και ανθεκτική λαβή μεταφοράς.



Ρολόγια



Με αφορμή τη, ητιμά τη διαχρονική και σταθερή παρουσία τους μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή δώρων. Πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι ο ηθοποιός Daniel Brühl, ο οποίος εμφανίζεται στο Montblanc Voyage of Panorama, ένα κινηματογραφικό βαγόνι τρένου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Wes Anderson στη μικρού μήκους ταινία “Let’s Write”. Εκεί, κάθε λεπτομέρεια μετατρέπεται σε ένα ταξίδι σύνδεσης, δημιουργικότητας και έκφρασης συναισθημάτων.Κάθε δημιουργία της συλλογής διατίθεται σε ένα κομψό λευκό κουτί δώρου Montblanc, την ιδανική «λευκή σελίδα» για να εκφράσετε τις δικές σας λέξεις ευγνωμοσύνης.Αναγνωρισμένο ως ένα από τα πλέον εμβληματικά σύμβολα της τέχνης της γραφής, το Meisterstück Gold-Coated 149 Fountain Pen συνδυάζει μαύρη πολύτιμη ρητίνη με επιχρυσωμένες λεπτομέρειες, χειροποίητη μύτη από συμπαγή χρυσό Au 750 και το χαρακτηριστικό λευκό έμβλημα της Montblanc στο επάνω μέρος του καπακιού.Συνεχίζοντας την κληρονομιά αυτού του εμβληματικού σχεδίου, το Meisterstück Traveller Limited Edition 1924 Fountain Pen διαθέτει έναν πρωτοποριακό μηχανισμό αναπλήρωσης μελανιού με ένα μόνο πάτημα, απευθείας μέσω του σώματος της πένας. Η πένα παρουσιάζεται σε πολύτιμη ρητίνη κοραλλί απόχρωσης, με χαρακτηριστικά επιχρυσωμένα στοιχεία και χρυσό θόλο στο καπάκι που κοσμείται από το έμβλημα της Montblanc σε φίλντισι. Η επετειακή μύτη από συμπαγή χρυσό Au 750 φέρει χαραγμένο τον αριθμό «100» κάτω από τις χρονολογίες 1924 και 2024, τιμώντας την εκατονταετηρίδα του Meisterstück.Για μια πιο σύγχρονη αισθητική προσέγγιση, το StarWalker PolarGreen Precious Resin Ballpoint Pen αντλεί έμπνευση από την ομορφιά του Βόρειου Σέλας. Ο διαφανής θόλος του καπακιού φωτίζεται διακριτικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, θυμίζοντας την κίνηση του σέλας στον νυχτερινό ουρανό, ενώ το κυματιστό μοτίβο στο καπάκι και το σώμα της πένας παραπέμπει στη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση του φαινομένου. Κατασκευασμένο από σκούρα πράσινη πολύτιμη ρητίνη και διακοσμημένο με πλατινέ λεπτομέρειες, προσδίδει μια ουράνια διάσταση σε κάθε λέξη που γράφεται.Η Writing Instrument Travel Box από μαύρο δέρμα με κοκκώδη υφή προσφέρει μια εκλεπτυσμένη λύση αποθήκευσης για πολύτιμα όργανα γραφής. Διαθέτει μαλακές προστατευτικές θήκες και μαγνητικό κλείσιμο, φιλοξενώντας έως και τέσσερις πένες με απόλυτη ασφάλεια και κομψότητα.Για τις καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες, ο Thin Briefcase από δέρμα Sartorial σε χακί απόχρωση συνδυάζει διαχρονική κομψότητα με λειτουργικό σχεδιασμό. Ξεχωρίζει για τις λαβές του, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από τη χαρακτηριστική αιχμηρή άκρη της μύτης μιας πένας.Ιδανική επιλογή για την καταγραφή ιδεών εν κινήσει, η Medium Notebook Holder από χακί δέρμα με κοκκώδη υφή είναι σχεδιασμένη ώστε να φιλοξενεί εσωτερικά ένα σημειωματάριο Montblanc Medium Notebook και εξωτερικά ένα όργανο γραφής Montblanc για άμεση πρόσβαση.Διακοσμημένη με το χαρακτηριστικό μοτίβο Extreme της Montblanc σε χακί απόχρωση, η Card Holder αποτελεί ένανπρακτικό και κομψό καθημερινό σύντροφο, με χώρο για έως και πέντε πιστωτικές κάρτες.Συνδυάζοντας λειτουργικότητα και στυλ σε κάθε ταξίδι, η βαλίτσα #MY4810 Cabin Trolley παρουσιάζεται σε θερμή μεταλλική απόχρωση με λεπτομέρειες στο χρώμα noisette. Το χαρακτηριστικό μοτίβο Extreme XL της Montblanc συναντά την ελαφριά κατασκευή και την έξυπνη οργάνωση αποσκευών.Η βαλίτσα μπορεί να συνδυαστεί με τη σκληρή Travel Case, η οποία προσαρμόζεται εύκολα στη λαβή της, καθώς και με το Washbag, που διαθέτει εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ για πρακτική οργάνωση και ανθεκτική λαβή μεταφοράς.

Για τους λάτρεις της διαχρονικής κομψότητας, το Montblanc Star Legacy Full Calendar 42mm διαθέτει καντράν σε ανθρακί απόχρωση με διαβαθμισμένο εφέ sfumato. Το ρολόι ξεχωρίζει για τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό του, με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι σε σχήμα που θυμίζει βότσαλο και με το χαρακτηριστικό μοτίβο guilloché "exploding star", λεπτομέρεια filet sauté, επιροδιωμένους ρωμαϊκούς αριθμούς και δείκτες σε σχήμα φύλλου.



Χάρη στον αυτόματο μηχανισμό MB 24.30, το ρολόι εμφανίζει ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα, ημέρα, ημερομηνία, μήνα και ένδειξη φάσεων της σελήνης. Το διαφανές πίσω μέρος της κάσας αποκαλύπτει το ταλαντούμενο βάρος με το έμβλημα της Montblanc, ενώ το εναλλάξιμο δερμάτινο λουράκι σε ανθρακί απόχρωση παραπέμπει διακριτικά στο σχήμα της μύτης μιας πένας, αποτίοντας φόρο τιμής στην παράδοση γραφής της Maison.



Για όσους διαθέτουν περιπετειώδες πνεύμα, το Montblanc Iced Sea Automatic Date διαθέτει μαύρο καντράν με μοτίβο παγετώνα, εμπνευσμένο από τον Mer de Glace, τον μεγαλύτερο παγετώνα του ορεινού όγκου του Mont-Blanc. Το σχέδιο αποτυπώνει τη μοναδική υφή, το βάθος και τις αποχρώσεις του παγετώνα.



Το καντράν σε μπρονζέ τόνο παραπέμπει στο χρώμα του ήλιου που δύει πάνω από τον παγετώνα, ενώ το ρολόι είναι αδιάβροχο έως περίπου 300 μέτρα. Διαθέτει αμφίχρωμη μονής κατεύθυνσης στεφάνη από ανοδιωμένο αλουμίνιο, τρισδιάστατη χάραξη στο πίσω μέρος της κάσας και εναλλάξιμο μαύρο λουράκι από καουτσούκ με καφέ περίγραμμα και σύστημα μικρορύθμισης.



Αξεσουάρ



Για τον άνδρα που εκτιμά τη διακριτική πολυτέλεια και την προσοχή στη λεπτομέρεια, τα Meisterstück Cufflinks από ανοξείδωτο ατσάλι διακρίνονται για τις λεπτομέρειες από μαύρη λάκα και το εκλεπτυσμένο ανάγλυφο μοτίβο τους.

Τα Squared Sunglasses με χρυσόχρωμο μεταλλικό σκελετό συνδυάζονται με γκρι φακούς και λεπτομέρειες από ξύλο, ενώ το χαρακτηριστικό έμβλημα της Montblanc βρίσκεται τους βραχίονες.



Άρωμα



Το Montblanc Legend Blue Eau de Parfum αποδίδει φόρο τιμής στον σύγχρονο, εκλεπτυσμένο άνδρα μέσα από μια αρμονική ισορροπία ανάμεσα σε φρέσκες και ξυλώδεις νότες. Ο δυόσμος, το εκλεπτυσμένο ξύλο κέδρου και το ζεστό ambroxan ξυπνούν αναμνήσεις και συναισθήματα, δημιουργώντας ένα άρωμα για καθημερινή χρήση που αφήνει ένα διακριτικό, αξέχαστο αποτύπωμα.



Νέες Τεχνολογίες



Το Montblanc Digital Paper συνδυάζει την απτική απόλαυση της χειρόγραφης γραφής με την ευκολία της ψηφιακής έκφρασης. Η συσκευή συνοδεύεται από το Montblanc Digital Pen, συνοδεύεται από τρεις ειδικά σχεδιασμένες μύτες, προσφέροντας μια εμπειρία γραφής που προσεγγίζει εκείνη του χαρτιού.



Η εμπειρία ενισχύεται από έξυπνες λειτουργίες αναζήτησης εγγράφων και εύκολης κοινοποίησης, επιτρέποντας τη μεταφορά σημειώσεων και σχολιασμένων εγγράφων μεταξύ διαφορετικών συσκευών με απόλυτη ευκολία.



Ένα δώρο που μεταφέρει τον κάτοχό του σε έναν κόσμο έμπνευσης, τα MTB 03 In-Ear Headphones προσφέρουν υψηλής ποιότητας ήχο, προηγμένη τεχνολογία ακύρωσης εξωτερικού θορύβου, εύχρηστο έλεγχο αφής και σχεδιασμό εμπνευσμένο από το εμβληματικό Meisterstück της Maison.



Αυτή τη Γιορτή του Πατέρα, επιλέξτε ένα δώρο που θα τον συνοδεύει μια ζωή.

16.06.2026, 16:00