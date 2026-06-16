“Take The Challenges” στο The Mall Athens

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Τομπαίνει σε ρυθμούς Παγκόσμιου Κυπέλου και φιλοξενεί τοτηςκαι της, με μοναδικές δραστηριότητες, παιχνίδια γεμάτα δράση και απίθανα δώρα εμπνευσμένα από τη μαγεία τουΓια 20 ημέρες, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας μεταμορφώνεται στο πιο ζωντανό ποδοσφαιρικό σκηνικό της πόλης, μεπου προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες και προκλήσεις για μικρούς και μεγάλους.Οι fans του ποδοσφαίρου δοκιμάζουν τις γνώσεις και το ταλέντο τους, μέσα από παιχνίδια και quiz, παρακολουθούν live scores και όλες τις εξελίξεις των αγώνων, ενώ μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους προσωποποιημένη ποδοσφαιρική μπλούζα. Επιπλέον, συλλεκτικά δώρα και εκπλήξεις από τηνκαι τηνπεριμένουν όλους όσους λάβουν μέρος.Για όσους αγαπούν την ταχύτητα, τοανεβάζει τους ρυθμούς και δοκιμάζει τα αντανακλαστικά στα όρια. Ένα γρήγορο παιχνίδι αντίδρασης, όπου ειδικά διαμορφωμένες μπάλες Trionda φωτίζονται διαδοχικά σε γρήγορο ρυθμό και οι παίχτες καλούνται να αντιδράσουν άμεσα, πατώντας κάθε μπάλα πριν ενεργοποιηθεί η επόμενη.Το παιχνίδι ανεβαίνει επίπεδο στοόπου οι επισκέπτες είτε επιλέξουν να παίξουν solo είτε 1vs1, έχουν έναν και μόνο στόχο: να σκοράρουν και να κερδίσουν μέσα από μια γρήγορη, δυναμική ποδοσφαιρική εμπειρία γεμάτη ένταση και δράση.Στοη αγωνία κορυφώνεται μέσα από ένα παιχνίδι γνώσεων εμπνευσμένο από το κλασικό «Μάντεψε ποιος» όπου δύο παίκτες ανταγωνίζονται προσπαθώντας να μαντέψουν τον ποδοσφαιριστή του αντιπάλου τους μέσα από ερωτήσεις.Η ποδοσφαιρική εμπειρία συνεχίζεται στοόπου οι επισκέπτες συμμετέχουν σε interactive quiz γνώσεων, παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τα σκορ και όλες τις εξελίξεις των αγώνων, αλλά και δημιουργούν τη δική τους FIFA μπλούζα, ένα μοναδικό εξατομικευμένο αναμνηστικό από την μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.Μπείτε κι εσείς στο παιχνίδι και ζήστε την εμπειρία του, καθημερινά απόΑυτόν τον Ιούνιο, η καρδιά του ποδοσφαίρου χτυπά στο The Mall Athens.Football vibes are on!Take the Challenges!