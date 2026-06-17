Μελέτη ICAP CRIF: 12η Διαδοχική χρονιά μείωσης της ανεργίας – Στο 8,9% το 2025

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στην επιχειρηματική της έκδοση, “Leading Employers in Greece“ (2026).“Θετικές ήταν οι εξελίξεις στηνστην Ελλάδα, καθώς το 2025 επιτεύχθηκετηςκαι παράλληλα αύξηση της απασχόλησης, συνεχίζοντας την τάση των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, ο ετήσιοςτοκατέγραψε ιστορική επίδοση, καθώς για δωδέκατη διαδοχική χρονιά, διαμορφούμενος σεαπότο 2024. Είναι αξιοσημείωτο, πως το ποσοστό της ανεργίας κυμάνθηκε σεεπίπεδα για πρώτη φορά μετά το 2009, που ήτανΑπό την άλλη πλευρά, το πρόβλημα τηςεμμένει, καθώς το Δ' τρίμηνο του 2025 το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων στο σύνολο των ανέργων διαμορφώθηκε στοέναντι 53,5% την ίδια περίοδο του 2024.Είναι γεγονός ότι ταμε βάση το επίπεδο εκπαίδευσης εντοπίζονται στις κατηγορίες κατόχων διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (4,7%) και στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (7,7%) το Δ' τρίμηνο του 2025. Επομένως, γίνεται αντιληπτό πως ηεξασφαλίζει, σε μεγαλύτερο βαθμό, την ταχύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας.Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η ελληνική οικονομία και σε επίπεδο(σε όρους όγκου), καθώς τοπέτυχε αύξησηποσοστό αντίστοιχο του 2024. Για ακόμα μία χρονιά ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ ήταναπό τον αντίστοιχο μέσο όρο αύξησης των χωρών της Ε.Ε.Όσον αφορά την πρόβλεψη για το ΑΕΠ το, σύμφωνα με εκτιμήσεις θεσμικών φορέων, αναμένεται και το τρέχον έτος να «κλείσει» με. Η τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης καθώς και οι πόροι τουκαιθεωρούνται καταλυτικοί παράγοντες για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας. Παρά τις αναπόφευκτες επιπτώσεις του διεθνούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η χώρα μας επιδεικνύει αξιοσημείωτηκαι εκτιμώ ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει τη θετική της τροχιά, μειώνοντας σταθερά τα ποσοστά ανεργίας.”Το 2025 αποτέλεσε ένα ακόμη έτος σταθερής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω γεωπολιτικών εντάσεων. Έτσι, τοτης χώρας αυξήθηκε (σε όρους όγκου) κατά1 έναντι του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αντίστοιχος ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ και το 2024, καθώς διαμορφώθηκε επίσης στο 2,1%2, βάσει της πιο πρόσφατης εκτίμησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η ανάπτυξη του 2025 πυροδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 8,9%. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,0%, απόρροια της βελτίωσης της απασχόλησης και των ονομαστικών εισοδημάτων.Αδιαμφισβήτητα, για ακόμα μία χρονιά οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης συνετέλεσαν αποφασιστικά για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ, ευνοώντας την ολοκλήρωση πολλαπλών έργων.Αξίζει να σημειωθεί πως ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ το 2025 ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο αύξησης των χωρών της Ε.Ε, όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια.Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η Ελλάδα έχει υπεισέλθει σε μία φάση σταθερής και ήπιας ανάπτυξης, με δημοσιονομική πειθαρχία, επιτυγχάνοντας από έτος σε έτος μείωση και στο δημόσιο χρέος ως ποσοστό στο ΑΕΠ. Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών «Δημόσιο Χρέος & Δανεισμός» το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 154%το 2024.Τα επιτόκια των νέων δανείων κατέγραψαν μείωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, διαμορφούμενα στο 4,24%3 το Δεκέμβριο του 2025, έναντι 5,21% το Δεκέμβριο του 2024 και 6,06% τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Σημειώνεται πως τα επιτόκια δανεισμού τον Δεκέμβριο του 2021 βρίσκονταν μόλις στο 3,76%.Εξετάζοντας διαχρονικά την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι η παρατεταμένη οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη δεκαετία, επιφέροντας αναπόφευκτα κλυδωνισμούς και στην αγορά εργασίας, ανήκει στο παρελθόν.

Το ποσοστόπαρουσιάζει αδιάκοπητην περίοδο 2014-2025. Χαρακτηριστικό είναι ότι η διαρκής καθοδική πορεία διατηρήθηκε και την περίοδο 2021-2022, παρότι η οικονομική δραστηριότητα της χώρας ήρθε αντιμέτωπη με σημαντικούς κλυδωνισμούς (ενεργειακή κρίση, αύξηση πληθωρισμού). Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2025 παρατηρήθηκε μικρή άνοδος στο εργατικό δυναμικό (+5,9 χιλ.), ενώ ήπια μεταβολή σημειώθηκε και στον μη οικονομικά ενεργό πληθυσμό (-21,6 χιλ.) σε σχέση με το 2024. Επομένως, συμπεραίνεται ότι μέρος του πληθυσμού που βρισκόταν εκτός της αγοράς εργασίας, εισήλθε σε αυτή το 2025. Αντίστοιχα, οι απασχολούμενοι σε απόλυτο μέγεθος αυξήθηκαν κατά 63,7 χιλ. Επομένως, η μείωση της ανεργίας προήλθε, σε μεγάλο βαθμό, από την αύξηση της απασχόλησης, δεδομένου ότι ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας στην Ελληνική Επικράτεια παρέμεινε σχετικά σταθερός.για ακόμα ένα έτος, συνεχίζοντας την τάση των προηγουμένων ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Δ’ Τρίμηνο του 2025 ο αριθμός των ανέργων περιορίστηκε σεάτομα,σημαντικά κατάσε ετήσια βάση (ή μείωση κατά 54,2 χιλ. άτομα).Αντίστοιχα, τοδιαμορφώθηκε σεστο Δ’ τρίμηνο του 2025, από 9,5% το 2024, 10,5% το 2023 και 11,9% στα τέλη του 2022 (διάγραμμα 1). Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι διαχρονικά αρκετά υψηλότερο σε σύγκριση με αυτό των ανδρών. Ειδικότερα, το Δ’ τρίμηνο του 2025 ηδιαμορφώθηκε σε, ενώ στουςτο αντίστοιχο ποσοστό ήταν(διάγραμμα 4). Η “ψαλίδα” στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών συνεχίζει να εξομαλύνεται τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά το Δ’ τρίμηνο του 2021, η ανεργία στις γυναίκες ήταν υψηλότερη σε σχέση με αυτή των ανδρών κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αντίστοιχη διαφορά το Δ’ τρίμηνο του 2025 περιορίστηκε στις 4,5 ποσοστιαίες μονάδες.Το(από 10,1% το 2024 και 11,1% το 2023) (διάγραμμα 2). Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε μονοψήφιο νούμερο για πρώτη φορά μετά το 2009.Μελετώντας τη σύνθεση των συνολικά καταγεγραμμένων ανέργων με βάση την ηλικιακή κλίμακα προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα:• Παρά την αξιόλογη μείωση που έχει σημειώσει το ποσοστό ανεργίας στους(ηλικίες 15-24 ετών), οι συγκεκριμένες ηλιακές ομάδες εξακολουθούν να καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας. Συγκεκριμένα, τοτων ατόμων αυτής της ομάδας δεν βρίσκουν θέση στην αγορά εργασίας, όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Δ’ τριμήνου του 2025, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το τρίμηνο του 2024 που υπολογίστηκε σε 23,0%. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό το Δ΄ τρίμηνο του 2014 ήταν 51,5%.• Από τους(Δ΄ τρίμηνο του 2025), ποσοστόείναι άτομα ηλικίας, ενώ το ποσοστό ανέργων ηλικίαςδιαμορφώθηκε σε, γεγονός που υποδηλώνει τη δυσκολία απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας.• Με βάση το ποσοστό συμμετοχής των ανέργων κάθε ηλικιακής ομάδας στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης ομάδας, είναι ξεκάθαρο ότι οι ομάδες που κατ’ εξοχήν πλήττονται από την ανεργία είναι οι νέοι και ειδικότερα τα άτομα, όπου το ποσοστότους παραμένει το υψηλότερο, καθώς φτάνει τοκαιαντίστοιχα στο Δ’ τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 15-19 ετών έχει μειωθεί εντυπωσιακά την τελευταία διετία, καθώς ανέρχονταν σε 44,2% το Δ’ τρίμηνο του 2023.• Επιπρόσθετα, το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο του εργατικού δυναμικού μειώθηκε για όλες τις ηλικιακές ομάδες, ακόμα και για την ηλικιακή ομάδα των άνω των 65.• Το μερίδιο των μακροχρόνια ανέργων (εκτός εργασίας για περισσότερους από 12 μήνες) παρουσίασε μεν σταθερά μείωση την περίοδο 2015-2023, αλλά η τάση αυτή έχει αντιστραφεί την τελευταία διετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δ’ τρίμηνου του 2025, το ποσοστό τωνστο σύνολο των ανέργων διαμορφώθηκε στο 58,0% έναντι 53,5% την ίδια περίοδο του 2024. Σε απόλυτο μέγεθος οι μακροχρόνια άνεργοι το Δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 229,1 χιλ.• Εν γένει, η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί ένα από τα βαθύτερα και πιο δυσεπίλυτα προβλήματα της αγοράς εργασίας. Η παγίωση της μακροχρόνιας ανεργίας στα πολύ υψηλά αυτά επίπεδα αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, δεδομένου ότι η μερίδα αυτή των ανέργων (229,1 χιλ. άτομα το Δ’ τρίμηνο του 2025) δεν δικαιούται επιδόματος, ενώ όσο επεκτείνεται η περίοδος ανεργίας τους μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.Από την άλλη πλευρά, το 18,6% ήταν νέοι άνεργοι, δηλαδή εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση (διάγραμμα 5). Το ποσοστό κυμαίνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα αλλά έχει φθίνουσα τάση, λαμβάνοντας μέγιστη τιμή δεκαετίας το 2022 όταν και διαμορφώθηκε σε 25,3%.Όσον αφορά τη σύνθεση των ανέργων βάσει(Δ’ τρίμηνο 2025), η πλειονότητα των εγγεγραμμένων ανέργων (155,0 χιλ. άτομα ή το 39,3%) έχουνκαι έπονται οι πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. (Ανώτερη Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση – 75,0 χιλ. άτομα ή το 19,0%), με μικρή απόκλιση από τους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών Εκπαίδευσης (73,2 χιλ. άτομα ή 18,5%).Επιπρόσθετα, μελετώντας την κατανομή της ανεργίας με βάση τοτο Δ’ τρίμηνο του 2025 παρατηρείται ότι, ταανεργίας (επί του εργατικού δυναμικού της ομάδας) καταγράφονται στην κατηγορία κατόχων(4,7%) και στους(7,7%) (διάγραμμα 7). Αντίθετα, τα υψηλότερα (συγκριτικά) ποσοστά αντιστοιχούν στα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (π.χ. μερικές τάξεις δημοτικού, ή χωρίς να πήγαν καθόλου σχολείο).Αναφορικά με την κατανομή της ανεργίας σεκατά το Δ’ τρίμηνο του 2025, τοποσοστό ανεργίας (15,1%) παρατηρείται στην περιφέρεια της, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (11,8%) και η Ήπειρος (10,7%).(ποσοστιαία) εγγεγραμμένη ανεργία για το Δ’ τρίμηνο του 2025 παρατηρείται στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου με ποσοστά 4,5% και 5,2% αντίστοιχα. Αντεστραμμένη ήταν η εικόνα το Δ’ τρίμηνο του 2024, όταν οι προαναφερθείσες περιφέρειες είχαν τα υψηλότερα καταγεγραμμένα ποσοστά ανεργίας.Ωστόσο, σε απόλυτα μεγέθη οβρίσκεται στην(121,4 χιλ. άτομα ή το 30,7%) και στην Κεντρική Μακεδονία (96,7 χιλ. άτομα ή το 24,5%), γεγονός αναμενόμενο δεδομένου ότι είναι οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά περιοχές.