H Golden Goose κάνει το ντεμπούτο της στην Αθήνα με την «Frutteria Golden»

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Η Frutteria Golden είναι ένας μοναδικός χώρος εμπνευσμένος από τη γοητεία των παραδοσιακών ιταλικών μανάβικων. Vintage κουρτίνες, ξύλινα τελάρα, χειρόγραφες πινακίδες και πολύχρωμα εποχιακά φρούτα δημιουργούν την αυθεντική ατμόσφαιρα των υπαίθριων αγορών, ενώ το μεγάλο κεντρικό τραπέζι καλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τη συλλογή σαν να επιλέγουν το «φρούτο της ημέρας» απευθείας από τα τελάρα.Ο χώρος προσκαλεί τους επισκέπτες να κάνουν μια παύση για να απολαύσουν τη στιγμή και να κάνουν connect με τον χώρο, ενώ ο τοίχος από τσίλι, φρούτα και λαχανικά μας οδηγεί εσωτερικά στο Co-creation area. Εκεί οι πελάτες μπορούν να κάνουν customization στα sneakers, στα ρούχα και τα αξεσουάρ δίπλα στους Dream Makers - τους τεχνίτες του brand - που κάνουν κάθε κομμάτι μοναδικό.Μετά το ντεμπούτο στο Μιλάνο, τοέρχεται τώρα στην Αθήνα στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου προγράμματος workshops που θα ταξιδεύσει φέτος σε μεγάλες πόλεις του κόσμου. Σχεδιασμένο για να αποσυνδεθούμε από τον ψηφιακό “θόρυβο” και να γυρίσουμε στη στιγμή μέσα από analog εμπειρίες για όλες τις ηλικίες, το Arts & Crafts σηματοδοτεί την επόμενη φάση της Golden Goose μετατρέποντας τα καταστήματα της σε experiential χώρους δημιουργικότητας.Το κατάστημα φιλοξενεί τις τελευταίες γυναικείες, ανδρικές και παιδικές συλλογές ρούχων, sneaker και αξεσουάρ. Από τα highlights της σεζόν είναι η νέα Resort Collection που αποτελείται από ριγέ λινά, ελαφριά βαμβάκια, απαλές σιλουέτες και ζωντανά prints εμπνευσμένα από φρούτα και λουλούδια. Μια συλλογή που ορίζει μια εκλεπτυσμένη αλλά ταυτόχρονα αβίαστη γκαρνταρόμπα, αποτυπώνοντας απόλυτα το Golden Goose spirit.Το Golden Goose στην Βουκουρεστίου υλοποιεί εβδομαδιαία workshops με δημιουργικές δράσεις που περιλαμβάνουν ikebana με φρούτα, γλυπτικές ανθοδέσμες, textile printing με εποχιακά φρούτα, κεραμική, παπιέ-μασέ και πολλά άλλα.Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, το live πιάνο του Μάριου Καραμπότη έδωσε το ιδανικό soundtrack, ενώ η μουσική στον κάτω χώρο μια upbeat ενέργεια.Προσθέτοντας μια ακόμη διάσταση στην εμπειρία, το Komna Traka - το cool bar κατευθείαν από την καρδιά της Κυψέλης - δημιούργησε ένα bespoke μενού από ποτά και canapés, εμπνευσμένο από παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. Η κάθε δημιουργία πρόσφερε μια ξεχωριστή πινελιά, αναδεικνύοντας το παιχνιδιάρικο πνεύμα της Frutteria Golden.Η βραδιά ήταν μια εμπειρία, όπου η δημιουργικότητα, οι άνθρωποι και τα shared moments ανέδειξαν την αυθεντικότητα αλλά και τη συλλογικότητα της Golden Goose.Ανάμεσα στους επώνυμους καλεσμένους, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η επιχειρηματίας και σχεδιάστρια κοσμημάτων Αναστασία Καίσσαρη, τα μοντέλα Κατερίνα Ευαγγελίνου, Εμιλιάνο Μάρκου, Αθηνά Κοϊνή και Όλγα Ντάλλα, οι content creator Νάνσυ Σπαθή, Μαρία Τσούκας, η influencer Έλενα Γαλλύφα και ο ηθοποιός Βασίλης Μίχας, μαζί με μια επιλεγμένη κοινότητα από τοπικούς δημιουργούς, tastemakers και φίλους του brand.