Το Spetses Mini Marathon γιορτάζει: 15 χρόνια Ιστορίας που άλλαξαν τον χάρτη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα

Με μία ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και το μέλλον του θεσμού, πραγματοποιήθηκε στο πανέμορφο νησί των Σπετσών η συνέντευξη Τύπου ενόψει της 15ης διαδρομής του Spetses Mini Marathon.