Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
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Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival

Με 31.000 συμμετοχές το BeWell Festival 2026 by Allwyn μετέτρεψε το ΟΑΚΑ σε hub ευεξίας για δύο ημέρες

Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Δύο ημέρες γεμάτες ένταση, ένα challenge από την Allwyn με ένα ανεπανάληπτο έπαθλο, 31.000 συμμετέχοντες και αδρεναλίνη στα ύψη.
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior)
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival

Το BeWell Festival 2026 by Allwyn επέστρεψε δυναμικά, στις 6 και 7 Ιουνίου, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε ένα ζωντανό hub ευεξίας, άθλησης και διασκέδασης.
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Οι συμμετέχοντες στους τελικούς του Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) με την ομάδα της Allwyn και τους Σάκη Τανιμανίδη και Χριστίνα Μπόμπα

Η Allwyn, που συμμετείχε στη διοργάνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά — και φέτος μάλιστα ως χορηγός ονοματοδοσίας — επεφύλασσε ακόμη περισσότερες εκπλήξεις για το κοινό, καθώς και την απόλυτη εμπειρία του διημέρου: το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) με έπαθλο ένα μοναδικό wellness retreat στην Ιαπωνία για τους δύο νικητές, που πέτυχαν την καλύτερη γυναικεία και ανδρική επίδοση.
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
BeWell Festival 2026 by Allwyn
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
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Η κορύφωση του διημέρου στον μεγάλο τελικό

Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, με τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα να δίνουν τον παλμό της αναμέτρησης. Ο αγώνας αντοχής, ισορροπίας, ταχύτητας και δύναμης για την ανάδειξη των νικητών εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές του φεστιβάλ.
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Ντορέττα Παπαδημητρίου

Παράλληλα, το κοινό είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στο ειδικό booth της Allwyn, να συμμετάσχει σε ένα γρήγορο κουίζ και να κερδίσει αναμνηστικά δώρα.
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Το booth της Allwyn για το Υπεύθυνο Παιχνίδι
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Ο Allwyn Champ Νίκος Παπαγγελής
Από το ΟΑΚΑ στην … Ιαπωνία: Το Allwyn Fitness Challenge (Ninja Warrior) που απογείωσε το BeWell Festival
Η ομάδα της Allwyn με τους Σάκη Τανιμανίδη και Χριστίνα Μπόμπα

Δείτε το βίντεο:

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες & ταξίδι στην Ιαπωνία

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα
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