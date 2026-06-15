Το Mediterranean Cosmos γεμίζει δράση με το Cosmos Football & Fitness Experience και απόλαυση με 1+1 προσφορές

Από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου, η εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos μετατρέπεται στο πιο ζωντανό σημείο συνάντησης στην πόλη, με το Cosmos Football & Fitness Experience, τη μεγαλύτερη αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού