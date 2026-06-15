Αν θες να κάνεις business, χρειάζεσαι Inalan

Γιατί όταν διοικείς μια επιχείρηση, η προσοχή σου πρέπει να είναι στραμμένη εκεί όπου δημιουργείται πραγματική αξία: στους ανθρώπους σου, στους πελάτες σου και στις ευκαιρίες ανάπτυξης που βρίσκονται μπροστά σου.Η τεχνολογία οφείλει να λειτουργεί ως σύμμαχος της επιχειρηματικής σου πορείας και όχι ως ακόμη μία πρόκληση προς διαχείριση. Γιατί όταν εσύ ασχολείσαι με την ανάπτυξη της επιχείρησής σου, κάποιος άλλος πρέπει να φροντίζει ώστε όλα τα υπόλοιπα να λειτουργούν όπως πρέπει.