Μεγάλος διαγωνισμός Viasat World: Η Nova και το Viasat Epic Drama δίνουν δώρο ένα ταξίδι για 2 στο Παρίσι!

Ο διαγωνισμός, με αφορμή την προβολή των σειρών «Η ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ» και «Montmartre» του Viasat Epic Drama, αφορά νέους και υφιστάμενους ενεργούς συνδρομητές τηλεόρασης Nova και μέσω κλήρωσης 1 τυχερός θα κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι για 2 άτομα