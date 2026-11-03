Πώς η «ανδρόσφαιρα» απειλεί τη Δημόσια Υγεία – Μεγάλη η ανησυχία για αγόρια και νέους
Πώς η «ανδρόσφαιρα» απειλεί τη Δημόσια Υγεία – Μεγάλη η ανησυχία για αγόρια και νέους
Τι είναι η «ανδρόσφαιρα» (manosphere) και πώς επηρεάζει αγόρια και νέους άνδρες; Μελέτη στο Lancet ζητά να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα δημόσιας υγείας
Η «ανδρόσφαιρα» (manosphere), ένα ανδρικό σοβινιστικό κίνημα στο διαδίκτυο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις αρχές ως ζήτημα δημόσιας υγείας, όπως το κάπνισμα ή η παχυσαρκία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα στο έγκριτο βρετανικό ιατρικό περιοδικό The Lancet.
Οι συντάκτες της μελέτης υποστηρίζουν ότι η καταπολέμηση της «ανδρόσφαιρας» και του διαδικτυακού μισογυνισμού απαιτεί συντονισμένη αντίδραση από κυβερνήσεις, σχολεία, υπηρεσίες υγείας και κοινοτικές οργανώσεις. Η ανδρόσφαιρα είναι ένα σύνολο διαδικτυακών κοινοτήτων και επιδραστών που ασχολούνται με την ανδρική ταυτότητα και τις σχέσεις των δύο φύλων, συχνά προωθώντας αντιφεμινιστικές και μισογυνικές απόψεις.
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Οι συντάκτες της μελέτης υποστηρίζουν ότι η καταπολέμηση της «ανδρόσφαιρας» και του διαδικτυακού μισογυνισμού απαιτεί συντονισμένη αντίδραση από κυβερνήσεις, σχολεία, υπηρεσίες υγείας και κοινοτικές οργανώσεις. Η ανδρόσφαιρα είναι ένα σύνολο διαδικτυακών κοινοτήτων και επιδραστών που ασχολούνται με την ανδρική ταυτότητα και τις σχέσεις των δύο φύλων, συχνά προωθώντας αντιφεμινιστικές και μισογυνικές απόψεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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