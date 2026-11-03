Πώς η «ανδρόσφαιρα» απειλεί τη Δημόσια Υγεία – Μεγάλη η ανησυχία για αγόρια και νέους
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Πώς η «ανδρόσφαιρα» απειλεί τη Δημόσια Υγεία – Μεγάλη η ανησυχία για αγόρια και νέους

Τι είναι η «ανδρόσφαιρα» (manosphere) και πώς επηρεάζει αγόρια και νέους άνδρες; Μελέτη στο Lancet ζητά να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα δημόσιας υγείας

Πώς η «ανδρόσφαιρα» απειλεί τη Δημόσια Υγεία – Μεγάλη η ανησυχία για αγόρια και νέους
ygeiamou.gr team
Η «ανδρόσφαιρα» (manosphere), ένα ανδρικό σοβινιστικό κίνημα στο διαδίκτυο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις αρχές ως ζήτημα δημόσιας υγείας, όπως το κάπνισμα ή η παχυσαρκία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα στο έγκριτο βρετανικό ιατρικό περιοδικό The Lancet.

Οι συντάκτες της μελέτης υποστηρίζουν ότι η καταπολέμηση της «ανδρόσφαιρας» και του διαδικτυακού μισογυνισμού απαιτεί συντονισμένη αντίδραση από κυβερνήσεις, σχολεία, υπηρεσίες υγείας και κοινοτικές οργανώσεις. Η ανδρόσφαιρα είναι ένα σύνολο διαδικτυακών κοινοτήτων και επιδραστών που ασχολούνται με την ανδρική ταυτότητα και τις σχέσεις των δύο φύλων, συχνά προωθώντας αντιφεμινιστικές και μισογυνικές απόψεις.

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