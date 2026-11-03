Άνθρωποι και πουλιά επικοινωνούν με παρόμοιο τρόπο – Τι λέει η επιστήμη

Μελέτη στο Science συνέκρινε ήχους από 367 είδη πτηνών με την ανθρώπινη ομιλία και το τραγούδι σε 52 γλώσσες, εντοπίζοντας ομοιότητες στον ρυθμό και στην οργάνωσή τους