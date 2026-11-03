Άνθρωποι και πουλιά επικοινωνούν με παρόμοιο τρόπο – Τι λέει η επιστήμη
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Άνθρωποι και πουλιά επικοινωνούν με παρόμοιο τρόπο – Τι λέει η επιστήμη

Μελέτη στο Science συνέκρινε ήχους από 367 είδη πτηνών με την ανθρώπινη ομιλία και το τραγούδι σε 52 γλώσσες, εντοπίζοντας ομοιότητες στον ρυθμό και στην οργάνωσή τους

Άνθρωποι και πουλιά επικοινωνούν με παρόμοιο τρόπο – Τι λέει η επιστήμη
ygeiamou.gr team
Το κελάηδισμα των πουλιών παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τον ανθρώπινο λόγο και τη μουσική, όπως διαπίστωσε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής επιστήμονες από το καναδικό πανεπιστήμιο McGill University, συνέλεξαν και ανέλυσαν την παραγωγή ήχων από 367 είδη πτηνών, συμπεριλαμβανομένων τόσο εκείνων που μαθαίνουν τους ήχους τους, όσο και εκείνων που δεν τους μαθαίνουν. Έπειτα, τους συνέκριναν με την ανθρώπινη ομιλία και το τραγούδι σε 52 γλώσσες.

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ygeiamou.gr team
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