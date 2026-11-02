Ύπνος: Νέο επίθεμα παρατείνει τη φάση REM των ονείρων κατά 16′
Ύπνος: Νέο επίθεμα παρατείνει τη φάση REM των ονείρων κατά 16′
Η πειραματική συσκευή βοήθησε τους συμμετέχοντες να φτάσουν στον ύπνο REM 43 λεπτά νωρίτερα και να παραμείνουν σε αυτόν περίπου 16 λεπτά περισσότερο – Τι έδειξε η μελέτη
Ένα μαλακό επίθεμα που εφαρμόζεται στο πρόσωπο και στέλνει ήπιους υπερήχους σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου κατάφερε να παρατείνει τη φάση REM του ύπνου, εκείνη που συνδέεται στενά με τα όνειρα.
Η πειραματική συσκευή ονομάζεται NEUSLeeP και αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν. Σε μελέτη 28 ατόμων, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, οι συμμετέχοντες έφτασαν κατά μέσο όρο στον ύπνο REM 43 λεπτά νωρίτερα και παρέμειναν σε αυτόν περίπου 16 λεπτά περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η πειραματική συσκευή ονομάζεται NEUSLeeP και αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν. Σε μελέτη 28 ατόμων, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, οι συμμετέχοντες έφτασαν κατά μέσο όρο στον ύπνο REM 43 λεπτά νωρίτερα και παρέμειναν σε αυτόν περίπου 16 λεπτά περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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