ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μήνυμα 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα και Παξούς: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Ύπνος: Νέο επίθεμα παρατείνει τη φάση REM των ονείρων κατά 16′
YGEIAMOU.GR
Άγχος Διαταραχές Ύπνου Όνειρα Στρες Ύπνος Ύπνος REM

Ύπνος: Νέο επίθεμα παρατείνει τη φάση REM των ονείρων κατά 16′

Η πειραματική συσκευή βοήθησε τους συμμετέχοντες να φτάσουν στον ύπνο REM 43 λεπτά νωρίτερα και να παραμείνουν σε αυτόν περίπου 16 λεπτά περισσότερο – Τι έδειξε η μελέτη

Ύπνος: Νέο επίθεμα παρατείνει τη φάση REM των ονείρων κατά 16′
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ένα μαλακό επίθεμα που εφαρμόζεται στο πρόσωπο και στέλνει ήπιους υπερήχους σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου κατάφερε να παρατείνει τη φάση REM του ύπνου, εκείνη που συνδέεται στενά με τα όνειρα.

Η πειραματική συσκευή ονομάζεται NEUSLeeP και αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν. Σε μελέτη 28 ατόμων, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, οι συμμετέχοντες έφτασαν κατά μέσο όρο στον ύπνο REM 43 λεπτά νωρίτερα και παρέμειναν σε αυτόν περίπου 16 λεπτά περισσότερο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης