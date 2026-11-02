Ύπνος: Νέο επίθεμα παρατείνει τη φάση REM των ονείρων κατά 16′

Η πειραματική συσκευή βοήθησε τους συμμετέχοντες να φτάσουν στον ύπνο REM 43 λεπτά νωρίτερα και να παραμείνουν σε αυτόν περίπου 16 λεπτά περισσότερο – Τι έδειξε η μελέτη